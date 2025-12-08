Gecekonduların altında bir tarih yatıyor! "Dünyanın en eskisi olabilir"

Üzerine inşa edilen gecekonduların kaldırılması ve bölgede kapsamlı bir kazı çalışması yapılması gerektiğini belirten Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, "Şehrin kapıları önünde 368-373 yıllarında beş sene içinde kurulmuş olan dünyanın en eski hastanesinin önündeyiz." diye konuştu.

Erkiletlioğlu şöyle devam etti:

"- Niye dünyanın en eski hastanesi? Bundan evvel hastaneler yok muydu? Vardı. Sümerler, Hititler zamanında insanlar daha çok tapınaklarda tedavi oluyordu. Oradaki rahipler, birtakım sihirler, büyülerle, ot ve ilaçlarla birlikte tedavi etmeye çalışıyorlardı.

- Daha sonra Roma'da 'Valetudinarium' denilen asker hastaneler vardı. Bunlar da sadece cerrahi müdahaleler yapıyorlardı. Sivil halka bakmıyorlardı. Yani kargı yaralanması, ok yaralanması vesaire."