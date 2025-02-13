Geçen hafta 100 liraydı, fiyatı 2 katına çıktı: Hamsiyle aynı tezgahı paylaşıyor

"BU DURUM HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI GAYET NORMAL"

Balık fiyatlarının mevsimine göre uygun olduğunu belirten balıkçı Varol Demir, "Fiyatlar şu an olması gerektiği gibi gidiyor. Fiyatlarda bazen düşüşler veya artışlar olabiliyor. Bu durum hava şartlarından dolayı gayet normal. Balık çok çıkarsa fiyatı yükseliyor, az çıkarsa azalıyor. Şu an için hamsi ve istavrit biraz pahalandı. Onun haricinde fiyatlarda artış yok. Kayıklar denize açılmazsa balık çıkmaz. Bu durum balık fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Kayıklar denize fazla açıldığı zaman ise fiyatlar düşüyor. Hamsi ve İstavrit fiyatları geçtiğimiz günlere göre biraz artış gösterdi. Mesela hamsi geçtiğimiz ay 80-100 lira iken şimdi 200 TL. Yani 1 ayda 100 TL'lik bir artış gösterdi. Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazanda balığa rağbet olmadığı için fiyatlar biraz daha yükselir. Çünkü kayıklar fazla açılmayacağı için fiyatlar biraz daha yükselecek" dedi.





