Geçen hafta 100 liraydı, fiyatı 2 katına çıktı: Hamsiyle aynı tezgahı paylaşıyor
Sakarya'da hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca geçen hafta hamsiyi geride bırakan istavritin fiyatı yüzde 100 artarak hamsiyle eşdeğer oldu. Geçen hafta 100 liradan alıcı bulan istavrit bu hafta 200 liradan satılarak hamsiyle aynı tezgahı paylaşıyor.
Sakarya'da balık tezgahlarında geçtiğimiz hafta kilogramı 200 liradan satılan hamsi, yerini taze ve lezzetli olması sebebiyle kilogramı 100 liradan satılan istavrite bırakmıştı.