Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı

Sivas'ta kuraklık ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, bu yıl yağışların bolluğuyla yeniden dolmaya başladı. Kuraklıktan kurbağaların bile terk ettiği göl, karların erimesiyle suya kavuştu.

Haberler - DHA 12.04.2022 - 10:46

Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 1

'ın Ulaş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kazanpınar köyü yakınlarında bulunan Acı Göl'de, yağışların az olması nedeniyle son 3 yılda su seviyesi, giderek düştü.

Geçen yıl Ekim ayında kuraklık etkisiyle tamamen kuruyan gölün zemininde çatlaklar oluştu.

Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 2

Göçmen kuşlar ile aynalı sazan popülasyonunun yoğun görüldüğü göl, boş kaldı. Kıyıdan 400 metre çekilen gölün hali köylüleri de üzdü. Acı Göl, bu yıl ise özellikle kar yağışının bolluğuyla yeniden dolmaya başladı.

Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 3

Suyun çekilmesiyle geçen yıl kurbağaların bile kalmadığı göl, karların erimesiyle tekrar suya kavuştu.

Gölü hayvan ve arazi sulamada kullanan köylüler de rahat nefes aldı. 

Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 4

"3 YILDIR KURAKLIK VARDI"

Kışı bol kar yağışı ile geçirdiklerini belirten köy muhtarı Ramazan Oğuz, "Geçen yıl ekim ayında buraya gelmiştik. Geldiğimizde zeminde çatlaklıklar vardı. Hiç su yoktu. 3 yıldır kuraklık vardı" dedi.

Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 5

Bu yıl yağışların daha fazla olduğunu söyleyen Oğuz, "Nisan yağmurlarının da etkisiyle biraz daha dolmasını bekliyoruz. Kuraklıktan sonra gölde kurbağa da kalmamıştı. Şimdi ise kardan dolayı su doldu. Bizim buradan başka sulağımız yok" diye konuştu.

Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 6
Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 7
Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 8
Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 9
Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 10
Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı - 11

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