Geçen yaz tamamen kuruyan Acı Göl, yeniden dolmaya başladı

Bu yıl yağışların daha fazla olduğunu söyleyen Oğuz, "Nisan yağmurlarının da etkisiyle biraz daha dolmasını bekliyoruz. Kuraklıktan sonra gölde kurbağa da kalmamıştı. Şimdi ise kardan dolayı su doldu. Bizim buradan başka sulağımız yok" diye konuştu.