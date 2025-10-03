Geçen yıldan beri alarm veriyordu, Ulaş Gölü resmen kurudu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından biri olan Ulaş Gölü, yağışların ve su kaynaklarının azalmasıyla birlikte kurudu.
Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor.