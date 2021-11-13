Geçen yıl diktiği fidana bu yıl doğum günü yaptı

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, terör, şiddet, atık, israf, ölüm, koronavirüs, mülteci ve sonsuzluk gibi güncel sorunlar ile toplumsal olaylara dikkat çekmek için bugüne kadar birçok performans sundu.

Orman yangınlarına dikkat çekmek için başlattığı performans çalışmalarını dün Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne taşıdı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kampüsü'nde yapılan ağaç dikme etkinliğinde ilginç bir çalışma yapan Mehmet Kavukcu, yine dikkatleri üzerine topladı.