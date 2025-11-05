Geçen yıl kilosu 200 liraydı, bu sene 500 lira: Artık gramla satılıyor
05.11.2025 09:58
İHA
Türkiye'nin mantar yetişen önemli bölgelerinden Istranca Ormanları'nda kuraklık nedeniyle bu yıl fiyatlar tavan yaptı. Geçen sene 200 lira olan mantarın kilosu, bu yıl 500 liraya yükseldi.
Yurt genelinde aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle oluşan kuraklık, Türkiye'nin önemli mantar yetişen alanlarından Istranca Ormanları'nı da etkiledi.
Kilolarca mantarın yetiştiği ormanda, bu yıl ağustos sonu ve eylül ayında hiç yağış düşmeyince popülasyon azaldı.
GEÇEN YIL 200 LİRAYDI, BU SENE 500 LİRA
Geçen yıllarda İtalya, Fransa, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilen bolet ve padişah mantarı toplama mesaisine çıkanlar, elleri boş dönüyor.
Kuraklığın vurduğu mantarın geçen yıl 200 lira olan kilosu bu yıl 500 liraya yükseldi.
"BU SENE MANTARI GRAMLA SATIYORUZ"
Saray ilçesinde 25 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, bu yıl mantarın yok denecek kadar az olduğunu söyledi.
Bu yıl gramla satış yaptıklarını anlatan Mert, "Toplayanlardan 50 gram, 100 gram gibi alıyoruz. Yani kilo ile getiren çok az, yok gibi bir şey. Geçen sene 150 ile 200 lira olan mantarın kilosu bu sene 500 TL." dedi.
Mert şöyle devam etti:
"- Geçen seneye göre fiyat yükseldi. Mantar az çıkınca mecburen fiyat yükseliyor. İnsanlar saatlerce dolaşıyor geziyorlar ancak bulamıyorlar.
- Günde en fazla 1 kilo veya altında toplayabiliyorlar. O yüzden şu an pek ilgi kalmadı mantara. Bundan bir ay sonra borazan, sığır dili mantarımızı var. Son yağan yağmurların da buna faydası olur inşallah."
"ÜÇ SAATTE ÜÇ TANE BULABİLDİM"
Mantar toplayıcısı Ulaş Faruk Demircioğlu da "Mantar şu anda var ama eskisi kadar yoğun değil. Üç saattir ormanın içinde gezdim sadece üç adet mantar bulabildim şu anda bulabildiğimiz bu kadar" dedi.