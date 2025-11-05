Geçen yıl kilosu 200 liraydı, bu sene 500 lira: Artık gramla satılıyor

Bu yıl gramla satış yaptıklarını anlatan Mert, "Toplayanlardan 50 gram, 100 gram gibi alıyoruz. Yani kilo ile getiren çok az, yok gibi bir şey. Geçen sene 150 ile 200 lira olan mantarın kilosu bu sene 500 TL." dedi.

Mert şöyle devam etti:

"- Geçen seneye göre fiyat yükseldi. Mantar az çıkınca mecburen fiyat yükseliyor. İnsanlar saatlerce dolaşıyor geziyorlar ancak bulamıyorlar.

- Günde en fazla 1 kilo veya altında toplayabiliyorlar. O yüzden şu an pek ilgi kalmadı mantara. Bundan bir ay sonra borazan, sığır dili mantarımızı var. Son yağan yağmurların da buna faydası olur inşallah."