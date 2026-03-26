Geçen yıl sadece Sivas'ta 12 can aldı! 6 şehre nisan ortası için uyarı

Çetin, kenelerin üç farklı evresinin bulunduğunu ifade ederek, en başlangıçtaki evresinde yakalanıp bertaraf edilmesinin, erişkin dönemine geçmesini engellemek açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle hayvancılık ve tarımla uğraşılan yerlerde bu aylarda yapılacak kene mücadelesinin hastalık sayısında düşüş sağlayabileceğine dikkati çeken Çetin, şöyle konuştu:

"- Tarım ve Orman müdürlükleri, özel idareler ve Sağlık Bakanlığımız bahar aylarından itibaren gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Özellikle hayvancılık yapılan bölgelerde keneyi bertaraf edici ilaç dağıtımı yapılmaktadır.

- Her yıl olduğu gibi geçen yıl da bölgemizde önemli bir kene ısırması vakası oldu. Sivas'ta geçen yıl 120 civarında vakamız olmuştur ve maalesef 12 hastamızı da KKKA hastalığından kaybettik.

- Bu üzücü olaylarla karşılaşmamak ve toplumumuzun bu hastalıkla sıkıntıya girmemesi için bu dönemde yapacakları mücadele, alacakları tedbirin önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle konunun tarafı olan devlet kurumlarımızın da konuyu daha ciddiyetle takip edeceğini düşünüyoruz."