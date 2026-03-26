Geçen yıl sadece Sivas'ta 12 can aldı! 6 şehre nisan ortası için uyarı
26.03.2026 12:30
AA
Anadolu bu kışı yoğun yağışlarla geçirdi. Uzmanlar, bu sene artan yağışların kene popülasyonunu artırabileceğini kaydediyor. Altı şehir için tehlike artmış olabilir.
Bol yağışlı dönemlerde tabiatta daha fazla bitki örtüsü bulunması kene popülasyonunu artırıyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, kışı yoğun yağışla geçiren illerde bitki örtüsünün baharda daha canlı olabileceğini belirterek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelerin bu şehirlerde popülasyonunun artabileceğine dikkat çekti.
ALTI ŞEHİR İÇİN UYARI
Çetin, yağışların kene popülasyonunun artışına dolaylı etki ettiğini söyledi, şöyle devam etti:
“- Özellikle hastalık virüsünü taşıyan kene cinsinin en yoğun olduğu Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan, Giresun ve Gümüşhane gibi illerin yoğun miktarda yağış alması, bu sene kene sayısında daha fazla artış beklendiğini bize göstermektedir.”
"SİVAS'TA GEÇEN YIL 12 KİŞİ ÖLDÜ"
Çetin, kenelerin üç farklı evresinin bulunduğunu ifade ederek, en başlangıçtaki evresinde yakalanıp bertaraf edilmesinin, erişkin dönemine geçmesini engellemek açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Özellikle hayvancılık ve tarımla uğraşılan yerlerde bu aylarda yapılacak kene mücadelesinin hastalık sayısında düşüş sağlayabileceğine dikkati çeken Çetin, şöyle konuştu:
"- Tarım ve Orman müdürlükleri, özel idareler ve Sağlık Bakanlığımız bahar aylarından itibaren gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Özellikle hayvancılık yapılan bölgelerde keneyi bertaraf edici ilaç dağıtımı yapılmaktadır.
- Her yıl olduğu gibi geçen yıl da bölgemizde önemli bir kene ısırması vakası oldu. Sivas'ta geçen yıl 120 civarında vakamız olmuştur ve maalesef 12 hastamızı da KKKA hastalığından kaybettik.
- Bu üzücü olaylarla karşılaşmamak ve toplumumuzun bu hastalıkla sıkıntıya girmemesi için bu dönemde yapacakları mücadele, alacakları tedbirin önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle konunun tarafı olan devlet kurumlarımızın da konuyu daha ciddiyetle takip edeceğini düşünüyoruz."
İLK VAKALAR NİSANDA GÖRÜLÜYOR
Çetin, nisan ortalarından itibaren KKKA vakalarının görülmeye başladığını hatırlatarak, havaların bu yıl biraz daha erken ısınacağını öngörüp tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu vurguladı.
Kenelerin, otların yoğun bulunduğu ve vahşi hayata açık bölgelerde daha yaygın olduğunu belirten Çetin, şöyle devam etti:
"- Özellikle dinlenme alanlarında, park ve bahçeler ile rekreasyon alanlarında herhangi bir aktivite yaparken, üzerimize kene gelebileceğini düşünerek tedbirli olmalıyız.
- Kenelerin yüzde 70'inin bacaklardan ve özellikle pantolon paçalarından vücuda çıktığını biliyoruz. Pantolon paçalarının çorapların içerisine alınması bile önemli ve değerli."