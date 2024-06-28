Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor
Aydın'ın tarihi ve coğrafi acıdan en önemli bölgelerinden biri olan Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor. Geceleri ayrı gündüzleri ayrı bir güzelliğe sahip olan Bölgede gündüz kaya resimlerini ve asırlık yapıları inceleyip gece de yıldızların altında vakit geçirmek isteyenler bölgede çadır kurmaya başladı.
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi özelliği taşıyan Aydın, her geçen gün cazibesini artırmaya devam ederken, doğal güzellikleri ve tarihle iç içe yapısıyla dikkat çeken yerlerden olan Latmos Bölgesi de tarihin gizemini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.