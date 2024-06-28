Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor

Fotoğraf sanatçıları tarafından da yoğun ilgi gören bölgenin hem gündüz hem de gece fotoğraflarını paylaşan Doğa Fotoğrafçısı Yücel Sevingül, “Doğal peyzajı ve tarihi dokusu ile dikkat çeken Latmos, gün geçtikçe cazibesini artırmaya devam ediyor. Kaya resimleri kadar zirveden gökyüzünü izlemek de ziyaretçiler için ayrı bir keyif. Aydın'da hava sıcakları ciddi derecede arttığı için pek çok kişi hem serinliyor hem de doğa ve tarihin güzelliklerini yaşıyor” diyerek Latmos'un titizlikle korunması gerektiğini söyledi.