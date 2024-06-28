Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor

Aydın'ın tarihi ve coğrafi acıdan en önemli bölgelerinden biri olan Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor. Geceleri ayrı gündüzleri ayrı bir güzelliğe sahip olan Bölgede gündüz kaya resimlerini ve asırlık yapıları inceleyip gece de yıldızların altında vakit geçirmek isteyenler bölgede çadır kurmaya başladı.

Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 1

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi özelliği taşıyan Aydın, her geçen gün cazibesini artırmaya devam ederken, doğal güzellikleri ve tarihle iç içe yapısıyla dikkat çeken yerlerden olan Latmos Bölgesi de tarihin gizemini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 2

Bölgenin korunması ve tarihi öneminin ortaya çıkarılması adına yürütülen çalışmalar devam ederken, yerli ve yabancı pek çok kişi yazın kavurucu sıcağında Latmos'a çıkıp bir yandan serinleyip diğer yandan tarihi ve doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşıyor.

Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 3

Fotoğraf sanatçıları tarafından da yoğun ilgi gören bölgenin hem gündüz hem de gece fotoğraflarını paylaşan Doğa Fotoğrafçısı Yücel Sevingül, “Doğal peyzajı ve tarihi dokusu ile dikkat çeken Latmos, gün geçtikçe cazibesini artırmaya devam ediyor. Kaya resimleri kadar zirveden gökyüzünü izlemek de ziyaretçiler için ayrı bir keyif. Aydın'da hava sıcakları ciddi derecede arttığı için pek çok kişi hem serinliyor hem de doğa ve tarihin güzelliklerini yaşıyor” diyerek Latmos'un titizlikle korunması gerektiğini söyledi.

Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 4
Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 5
Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 6
Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 7
Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 8
Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 9
Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 10
Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 11
Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 12
Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel! Latmos Dağları ziyaretçi akınına uğruyor - 13
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