Gece yarısı ekipleri alarma geçiren ihbar: “Sahte içki içtim, çok kötüyüm”
Bursa’da alkol alan ve kendisini kötü hisseden bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, “Sahte alkol içtim, çok kötüyüm, beni alın.” deyince ekipler alarma geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, alkollü adamın sahte ihbarda bulunduğunu belirledi. Adamın, sarhoş olduğu ve sahte alkol almadığı öğrenildi.
Bursa’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp “Sahte alkol içtim.” ihbarında bulunan adam, ekipleri harekete geçirdi.