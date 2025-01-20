Gece yarısı ekipleri alarma geçiren ihbar: “Sahte içki içtim, çok kötüyüm”

Polis ekiplerine, “Ben hastaneye gitmek istiyorum. Nasıl gideyim hastaneye, otobüse kartı bas, onu bas, bunu bas. Ben alkollüyüm adamlara mı saldırayım. Ben içişleri bakanına ‘Çok sarhoştum, beni ambulans almadı’ diye şikayet edeceğim. Şarap içtim, ama bira beni bozdu herhalde.” dedi.

Alkollü olduğu belirlenen adam ihbarı yaptığı yerden yürüyerek uzaklaştı.