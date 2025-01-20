Gece yarısı ekipleri alarma geçiren ihbar: “Sahte içki içtim, çok kötüyüm”

Bursa’da alkol alan ve kendisini kötü hisseden bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, “Sahte alkol içtim, çok kötüyüm, beni alın.” deyince ekipler alarma geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, alkollü adamın sahte ihbarda bulunduğunu belirledi. Adamın, sarhoş olduğu ve sahte alkol almadığı öğrenildi.

Gece yarısı ekipleri alarma geçiren ihbar: “Sahte içki içtim, çok kötüyüm” - 1

Bursa’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp “Sahte alkol içtim.” ihbarında bulunan adam, ekipleri harekete geçirdi.

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Gece yarısı ekipleri alarma geçiren ihbar: “Sahte içki içtim, çok kötüyüm” - 2

"ÇOK KÖTÜYÜM, BENİ ALIN"

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ç. isimli alkollü adam, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, “Sahte alkol içtim, çok kötüyüm beni alın.” diye ihbarda bulundu.
Gece yarısı ekipleri alarma geçiren ihbar: “Sahte içki içtim, çok kötüyüm” - 3

İHBAR SAHTE ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, adamın asılsız ihbarda bulunduğunu tespit etti.

Gece yarısı ekipleri alarma geçiren ihbar: “Sahte içki içtim, çok kötüyüm” - 4

Olay sonrası normale dönen ve sağlık ekiplerine sinirlenen E.Ç., polis ekipleriyle sohbet etmeye başladı.

Gece yarısı ekipleri alarma geçiren ihbar: “Sahte içki içtim, çok kötüyüm” - 5

Polis ekiplerine, “Ben hastaneye gitmek istiyorum. Nasıl gideyim hastaneye, otobüse kartı bas, onu bas, bunu bas. Ben alkollüyüm adamlara mı saldırayım. Ben içişleri bakanına ‘Çok sarhoştum, beni ambulans almadı’ diye şikayet edeceğim. Şarap içtim, ama bira beni bozdu herhalde.” dedi.

Alkollü olduğu belirlenen adam ihbarı yaptığı yerden yürüyerek uzaklaştı.
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