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Geceyi sokakta geçiriyorlar

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Denizli dün 5,5 büyüklüğünde depremle sallandı. Çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçiriyor. Bazıları Kızılay ve AFAD tarafından kurulan çadırlarda bazıları da arabalarında kalıyor.

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    Evleri zarar görenler ve 200'ü aşan artçı sarsıntıdan korkanlar, evlerine girmek istemedi.
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    Havanın kararmasıyla birlikte ısınmak için ateş yaktılar.
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    Akşam saatlerinde Kızılay; depremzedeler için 2 bin kişilik yemek dağıttı.
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    Ayrıca deprem bölgesinde Kızılay ve AFAD tarafından 600 çadır kuruldu.
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    Vatandaşlara 3 bin battaniye, bin 200 yatak ve 600 ısıtıcı verildi. Vatandaşların bekleyişi sürüyor.
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    5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle oluşan hasara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı. Bakan Kurum; ön tespit çalışmalarına göre 271 binanın hasar gördüğünü, 7 binanın yıkıldığını açıkladı.
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