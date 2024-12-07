Geçim mücadelesi ve azmiyle takdir topluyor: 35 yıldır parasını böyle kazanıyor
Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Ahmet Kartalmış, geçim mücadelesi ve azmiyle takdir topluyor. Kartalmış geçimini sağladığı mesleği ile 4 çocuğunu okutmanın gururunu yaşıyor.
Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ayakkabı boyacılığı yapan Ahmet Kartalmış (52), azmiyle takdir topluyor. Mesleğe 17 yaşında başlayan 4 çocuk babası Kartalmış, yaşadığı geçim sıkıntısına rağmen 4 çocuğundan 2’sini okuttuğunu, 2’sini ise okutmaya devam ettiğini söyledi.