Geçirdiği kaza yaşamının dönüm noktası oldu: Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

Kazadan 2 yıl sonra spora başladığını belirten Boğa, "Annem ve babam her daim arkamda durdukları için kendime özgüven kazandım. Kazadan 2 yıl sonra spor salonuna geldim. Özcan Kırant hocamla birlikte çalışmaya başladım. Başarıya giden yolda bana gerçekten çok büyük destekleri oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Spora başladıktan 1.5 yıl sonra ilk şampiyonama çıktım ve Türkiye şampiyonu olarak Antalya'ya döndüm. Ardından şampiyona ve yarışmalara katılmaya devam ettim. 2.'lik ve 3.'üncülük aldım. Şimdi 30 gün sonra 3-6 Nisan arasında Yalova'da düzenlenecek olan Parapleji Türkiye Vücut Geliştirme ve Gösterme Şampiyonası'nda tekrar Antalya adına yarışacağım. İnşallah burada da başarımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.



Hayatında sporun önemli bir yeri olduğunu belirten Enes Boğa, "Hayatın nerden vuracağı hiçbir zaman belli olmuyor. Önemli olan hayattaki tutunacak sebepleri görebilmek ve bulabilmek. Benim hayatımda da spor, vücut geliştirme gerçekten bir özgüven oldu. Hayatımı sürdürmeye devam ediyorum. Nasip olursa Türkiye şampiyonasından sonra Avrupa'ya açılmak istiyorum. Gelen desteklerle ülkemizi, Antalya'yı Avrupa'daki yarışlarda temsil etmeyi çok isterim. Yüzde 98 engelim olabilir, ama benimde azmim ve istikrarım devam ediyor. Güzel başarılara ulaşabilmek için haftada 5 antrenmana geliyorum" şeklinde konuştu.



