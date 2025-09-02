Gediz Nehri'nde tedirgin eden görüntü

GEÇEN SENEYE ORANLA YARI YARIYA DÜŞTÜ
Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Gediz Nehri'nin Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar, 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını suladığını söyledi.
Kuraklık nedeniyle suların çekildiğini belirten Yalvaç, "Demirköprü Barajı, Kütahya'nın Murat Dağı'ndan gelen kar ve yağmurla doluyordu. 2024 yılında 1 Eylül’de barajın doluluk oranı eksi 7,71 iken bugün itibarıyla eksi 10,58. Geçen sene Demirköprü Barajı’na 290 milyon metreküp su gelirken, bu sene 164 milyon metreküp geldi. Yarı yarıya düştü." dedi.