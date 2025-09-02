Gediz Nehri'nde tedirgin eden görüntü

Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri, kuraklık ve yağışsızlık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Aşırı sıcaklar ile yağışsız geçen yazın ardından barajlar, göller ve nehirlerin doluluk oranı azaldı.

Kütahya'dan doğan Uşak ve Manisa illerinden geçerek İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nde bazı bölgeler kurudu.

Nehirdeki kuraklık nedeniyle özellikle Salihli'deki Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümlerde ve Turgutlu çevresinde kilometrelerce akış durdu.

GEÇEN SENEYE ORANLA YARI YARIYA DÜŞTÜ

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Gediz Nehri'nin Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar, 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını suladığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle suların çekildiğini belirten Yalvaç, "Demirköprü Barajı, Kütahya'nın Murat Dağı'ndan gelen kar ve yağmurla doluyordu. 2024 yılında 1 Eylül’de barajın doluluk oranı eksi 7,71 iken bugün itibarıyla eksi 10,58. Geçen sene Demirköprü Barajı’na 290 milyon metreküp su gelirken, bu sene 164 milyon metreküp geldi. Yarı yarıya düştü." dedi.

"KAPALI DEVRE SULAMA SİSTEMİ KURULMASI GEREKİYOR"

Yalvaç, çiftçilerin tarlalarını sulayamadığını ifade etti.

"Yılda 3-4 defa pamuk, mısır, domatesi, meyve ve sebzemizi sulamamız gerekir ki doğru, yenilebilir ürünler yetiştirelim." diye konuşan Yalvaç, "Sulama bir defaya düşünce ürünlerimizde hem maddi hem manevi yönden çok sorun yaşıyoruz. Kapalı devre sulama sistemi kurulması gerekiyor." dedi.

"TARLAMIZI SULAYAMIYORUZ"

Yalvaç, sulamada sıkıntı çektiklerini ifade edip şöyle devam etti:

"Dinamolarımız, pompalarımızla sulamada da çok sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü su çekildi. Çekildiği için pompa çok aşağıya inince su alamıyor. Devlet Su İşleri hemen hemen her mahallede su pompası çakmamıza müsaade etmiyor. Tarlamızı sulayamıyoruz. Bu konuda 2015'te tarım paydaşı olan birçok kurum bir dosya hazırladı. Demirköprü Barajı'ndan Menemen'e kadar kapalı sulama sisteminin olmasıyla ilgili hazırlık yapıldı. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor."

