Gediz'in neden kirlendiği ortaya çıktı!
DHA
Ege Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildiği bildirildi.
-
1Gediz Nehri'nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir devam eden çalışma tamamlandı.
-
2Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek inceledi.
-
3Sulardan numune alan ve araştırmalarını sürdüren ekipler, 2 işletmenin nehri kirlettiğini tespit etti.
-
4Toplam 378 denetimde ve incelenen 77 numunede, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği'nde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su
bırakan 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası verildiği bildirildi.
-
5
-
6
-
7