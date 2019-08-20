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Gediz'in neden kirlendiği ortaya çıktı!

DHA

Ege Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildiği bildirildi.

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    Gediz Nehri'nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir devam eden çalışma tamamlandı.
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    Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek inceledi.
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    Sulardan numune alan ve araştırmalarını sürdüren ekipler, 2 işletmenin nehri kirlettiğini tespit etti.
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    Toplam 378 denetimde ve incelenen 77 numunede, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği'nde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su
    bırakan 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası verildiği bildirildi.
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