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GELECEK PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - GELECEK PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi

GELECEK PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il GELECEK PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için GELECEK PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...

GELECEK PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - GELECEK PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL GELECEK PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Manisa: Selçuk Özdağ
  • Denizli: Sema Silkin Ün
  • Gaziantep: Hüseyin Özcan
  • Kayseri: Muhammed Tosun
  • Samsun: Mustafa Yeşilyurt
  • Şanlıurfa: Ferit Çevik
  • Tekirdağ: Ahmet Akçay

TÜRKİYE HABERLERİ

GELECEK PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - GELECEK PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

GELECEK PARTİSİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Konya Taşkent: Emin Tezcan
  • Konya Kadınhanı: Yahya Akbaş
  • Adıyaman Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül
  • Adana Çukurova: İrfan Sayar
  • Adana Karataş: İsmail Hakkı Gözübatık
  • Adana Pozantı: Süleyman Seçilmiş
  • Adana Sarıçam: Ertuğrul Sincer
  • Adana Yüreğir: Aziz Kandemir
  • Ağrı Merkez: Murat Gök
  • Amasya Merkez: Tevhide İlkim Arpacıoğlu
  • Ankara Altındağ: Murat Bozkurt
  • Ankara Şereflikoçhisar: Beyhan Güler Yılmaz
  • Antalya Alanya: Mevlüt Demir
  • Antalya Elmalı: Mustafa Şeker
  • Antalya Kumluca: Mehmet Aksoy
  • Ardahan Göle: Nermin Daş
  • Balıkesir Bandırma: Hayrettin Dağ
  • Bartın Merkez: Yasemin Dora Kurtkaya
  • Bayburt Merkez: Hüseyin Tekin
  • Bitlis Hizan: Yaşar Özdemir
  • Bitlis Mutki: Ecvet Çınar
  • Bitlis Tatvan: Halaç Aygün
  • Bursa Gemlik: Cihan Palabıyık
  • Bursa İznik: İsmet Ertürk
  • Bursa Nilüfer: Semih Erkal
  • Bursa Orhangazi: Yılmaz İmenç
  • Bursa Yıldırım: Ercan Sönmez
  • Çanakkale Çan: Hüseyin Yıldırım
  • Çanakkale Merkez: Vahap Özsüer
  • Çanakkale Ezine: Ramazan Dingin
  • Çorum Merkez: İsmail Barış Coşgunsu
  • Çorum İskilip: Nergis Sonlu
  • Denizli Çameli: Şerif Ali Erten
  • Denizli Çivril: Ramazan Çakan
  • Denizli Sarayköy: Ramazan Koçyiğit
  • Edirne Merkez: Hava Aksoy
  • Edirne Keşan: Aydoğan Ersöz
  • Eskişehir Seyitgazi: Meral Özdoğanlı
  • Gaziantep Araban: Özlem Balim
  • Gaziantep İslahiye: Ali Demir
  • Gaziantep Karkamış: Mehmet Osman Başıbüyük
  • Gaziantep Nizip: Hasan Şimşek
  • Gaziantep Şahinbey: Savaş Sabri Ongur
  • Gaziantep Yavuzeli: Hüseyin Çakmak
  • Giresun Bulancak: Mustafa Karakaya
  • Hakkari Yüksekova: Vedat Halifeoğlu
  • Hakkari Yüksekova: Bayram Bilin
  • Hakkari Yüksekova: Salih Alan
  • Hatay İskenderun: Zafer Doğantan
  • Hatay Samandağ: Eser Yücel
  • Isparta Yalvaç: Ali Osman Metin
  • İstanbul Avcılar: Uğur Çam
  • İstanbul Bağcılar: Süleyman Kandil
  • İstanbul Bakırköy: Cüneyt Çeliksoy
  • İstanbul Bayrampaşa: Aynür Tatli
  • İstanbul Beykoz: Ayhan Uzunyayla
  • İstanbul Beylikdüzü: Nevzat Altıtok
  • İstanbul Esenler: Mustafa Kaplan
  • İstanbul Esenyurt: Münir Eren
  • İstanbul Pendik: Murat Keleş
  • İstanbul Sultanbeyli: Erol Demir
  • İstanbul Sultangazi: Ramazan Altan
  • İstanbul Şişli: Murat Yıldız
  • İstanbul Üsküdar: Şinasi Kuytak
  • İzmir Çiğli: Ateş Ertoşi
  • İzmir Karabağlar: Özgür Cihan Turan
  • İzmir Karşıyaka: Murad İdikurt
  • İzmir Seferihisar: Halil Budak
  • İzmir Torbalı: Zeynel Abidin Fidaner
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Muharrem Çevik
  • Kars Digor: Mehmet Erol Özdinler
  • Kars Kağızman: Muhammet Emin Parlak
  • Kars Merkez: Onurcan Hilmi Ulusoy
  • Kastamonu Taşköprü: Harun Acar
  • Kayseri Kocasinan: Yunus Kırboğa
  • Kayseri Melikgazi: Hasan Hüseyin Akkuş
  • Kırıkkale Keskin: Şabab Yücel Gedikali
  • Kocaeli Derince: İrfan Özyolcu
  • Konya Akören: Muhammet Ercengiz
  • Konya Akşehir: Fatih Köle
  • Konya Altınekin: İrfan Noras
  • Konya Doğanhisar: Serdar Selçuk
  • Konya Hadim: Mehmet Özdemir
  • Konya Karapınar: Mehmet Öğüt
  • Kütahya Tavşanlı: Murat Uluçay
  • Manisa Salihli: Şerife Öz
  • Manisa Şehzadeler: Ramazan Duman
  • Mardin Kızıltepe: Mehmet Emin Aydın
  • Mardin Mazıdağı: İsmet Çavlı
  • Mardin Nusaybin: Hakim Doğan
  • Muş Bulanık: Çetin Ergin
  • Muş Malazgirt: Hikmet Taşdemirel
  • Muş Merkez: Medeni Zengin
  • Ordu Çamaş: Ahmet Özcan
  • Ordu Gülyalı: Adem Albayrak
  • Ordu Ünye: Tevrat Korkmaz
  • Osmaniye Kadirli: Halil İbrahim Çuhadar
  • Osmaniye Toprakkale: Ökkeş Evcil
  • Sakarya Arifiye: Metin Demirkol
  • Samsun Atakum: Güngör Somuncu
  • Samsun Canik: Mehmet Akkaya
  • Samsun İlkadım: Yaşar Güngör
  • Samsun Terme: Hacı Bilal Aslan
  • Sivas Gemerek: Mustafa Karakılıç
  • Şanlıurfa Haliliye: Mehmet Emin Kancur
  • Şanlıurfa Karaköprü: Müslüm Onur Kaz
  • Şanlıurfa Suruç: Fehmi Laçin
  • Şırnak Güçlükonak: Selahattin Dalgıç
  • Şırnak Silopi: Nizar Ökten
  • Şırnak Silopi: Necdet Kaplan
  • Tekirdağ Çerkezköy: Nadir Tür
  • Tekirdağ Muratlı: Kerem Demir
  • Van Edremit: Halit Bitik
  • Van Erciş: Ömer Fidan
  • Van Gürpınar: Saddık Üçer
  • Van Tuşba: Ali Katılmış
  • Yalova Çiftlikköy: Mehtap Ensarioğlu
  • Yalova Merkez: Kürşat Emre Çandır
  • Zonguldak Kilimli: Ercan Demircioğlu
  • Zonguldak Merkez: Şendoğan Yavuz
GELECEK PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - GELECEK PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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