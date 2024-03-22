GELECEK PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - GELECEK PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi
GELECEK PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il GELECEK PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için GELECEK PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL GELECEK PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Manisa: Selçuk Özdağ
- Denizli: Sema Silkin Ün
- Gaziantep: Hüseyin Özcan
- Kayseri: Muhammed Tosun
- Samsun: Mustafa Yeşilyurt
- Şanlıurfa: Ferit Çevik
- Tekirdağ: Ahmet Akçay