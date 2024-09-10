Gelecek yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan tarihi
Ramazan ayı için araştırmalar başladı. Müslümanlar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim içerisinde yer alan tarihlerde dini günleri idrak ediyorlar. On bir ayın sultanı da bu önemli zamanlar arasında yer alıyor. Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
2025 yılı Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç ayların sonuncusu Ramazan, gelecek yıl Mart ayında idrak edilecek. İşte, 2025 Ramazan tarihi...