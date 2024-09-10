Gelecek yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan tarihi

2025 yılı Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç ayların sonuncusu Ramazan, gelecek yıl Mart ayında idrak edilecek. İşte, 2025 Ramazan tarihi...