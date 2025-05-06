Gelecek yılın habercisi olarak kabul ediliyor: İnanışa göre Hıdırellez’de görülen rüyalar ne söylüyor?
Hıdırellez gecesi, dileklerin kabul olacağına inanılan özel bir zaman. Dileklerin tutulduğu, umutların tazelendiği Hıdırellez birçok inanışı da içerisinde barındırıyor, o gece görülen rüyalar gelecek yılın habercisi olarak kabul ediliyor. Peki, inanışa göre Hıdırellez’de görülen rüyalar ne söylüyor?
Anadolu’nun en köklü geleneklerinden biri olan Hıdırellez, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanıyor. Baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen bu özel güne dair inanışlar, nesilden nesile aktarılıyor. Hıdırellez gecesi görülen rüyalar da bu geleneğin önemli parçalarından biri.