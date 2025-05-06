Gelecek yılın habercisi olarak kabul ediliyor: İnanışa göre Hıdırellez’de görülen rüyalar ne söylüyor?

Hıdırellez gecesi, dileklerin kabul olacağına inanılan özel bir zaman. Dileklerin tutulduğu, umutların tazelendiği Hıdırellez birçok inanışı da içerisinde barındırıyor, o gece görülen rüyalar gelecek yılın habercisi olarak kabul ediliyor. Peki, inanışa göre Hıdırellez’de görülen rüyalar ne söylüyor?

Gelecek yılın habercisi olarak kabul ediliyor: İnanışa göre Hıdırellez’de görülen rüyalar ne söylüyor? - 1

Anadolu’nun en köklü geleneklerinden biri olan Hıdırellez, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanıyor. Baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen bu özel güne dair inanışlar, nesilden nesile aktarılıyor. Hıdırellez gecesi görülen rüyalar da bu geleneğin önemli parçalarından biri.

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Gelecek yılın habercisi olarak kabul ediliyor: İnanışa göre Hıdırellez’de görülen rüyalar ne söylüyor? - 2

İNANIŞA GÖRE HIDIRELLEZ'DE GÖRÜLEN RÜYALARIN ANLAMLARI

Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuğu inanışından yola çıkan Hıdırellez gecesi görülen rüyalar bir tür mesaj, işaret ya da gelecekten haber olarak yorumlanır.

Gelecek yılın habercisi olarak kabul ediliyor: İnanışa göre Hıdırellez’de görülen rüyalar ne söylüyor? - 3

YOL GÖSTERİCİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Anadolu’nun bazı yörelerinde Hıdırellez gecesi, özellikle bekar kızlar için evlilik niyetiyle yapılan rüya ritüelleri de vardır. Kızlar, yatmadan önce niyet eder: "Bu gece kısmetimi göreyim" diye dua eder, bazen de başlarının altına niyetle özel eşyalar (örneğin bir yüzük, bir tarak, bir parça ekmek) koyarlar. İnanca göre, rüyalarında kiminle evleneceklerini ya da kısmetlerini görürler.

Hıdırellez ritüelleri aracılığı ile geleceğe dair beklentilerini sıralayanlar için de, rüya bir onay ya da yol gösterici olarak kabul edilir. Örneğin Hıdırellez gecesi görülen su, bolluk ve arınma anlamına gelir. Yeşil bir doğa görmek, Hızır’ın izine rastlamak gibi yorumlanır. Rüyada gül görmek, zaten Hıdırellez’in en kuvvetli sembollerinden biri olduğundan, dileğin kabulüne işaret eder derler.

Gelecek yılın habercisi olarak kabul ediliyor: İnanışa göre Hıdırellez’de görülen rüyalar ne söylüyor? - 4

Bazı yerlerde şu inanç da var: Hıdırellez gecesi görülen rüyalar, sadece o geceyle sınırlı kalmaz, kişinin önündeki yıl boyunca yaşayacaklarının küçük işaretlerini de barındırır.

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