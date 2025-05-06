Gelecek yılın habercisi olarak kabul ediliyor: İnanışa göre Hıdırellez’de görülen rüyalar ne söylüyor?

YOL GÖSTERİCİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Anadolu’nun bazı yörelerinde Hıdırellez gecesi, özellikle bekar kızlar için evlilik niyetiyle yapılan rüya ritüelleri de vardır. Kızlar, yatmadan önce niyet eder: "Bu gece kısmetimi göreyim" diye dua eder, bazen de başlarının altına niyetle özel eşyalar (örneğin bir yüzük, bir tarak, bir parça ekmek) koyarlar. İnanca göre, rüyalarında kiminle evleneceklerini ya da kısmetlerini görürler.



Hıdırellez ritüelleri aracılığı ile geleceğe dair beklentilerini sıralayanlar için de, rüya bir onay ya da yol gösterici olarak kabul edilir. Örneğin Hıdırellez gecesi görülen su, bolluk ve arınma anlamına gelir. Yeşil bir doğa görmek, Hızır’ın izine rastlamak gibi yorumlanır. Rüyada gül görmek, zaten Hıdırellez’in en kuvvetli sembollerinden biri olduğundan, dileğin kabulüne işaret eder derler.



