Gelenbe Fayı tehlikesi: İki şehir için deprem tehdidi yaratıyor

GELENBE FAYI TEHLİKESİ

Bu fay üzerindeki en büyük sarsıntının 1970 yılında Gediz'de yaşandığını anlatan Sözbilir, "Şu anda Simav'ın kuzeyinde depremler oluyor. Fayın orta kesimlerinde çok fazla bir hareket yok. Yalnız Simav Fayı'na dik gelişen bir fay var. Gelenbe Fayı... Bu fayın özelliği transfer fayı niteliğinde çalışması." dedi.

Gelenbe Fayı'nın üzerine gelen stresi kendi doğrultusunda kuzeye ya da güneye transfer ettiğini anlatan Sözbilir, şöyle devam etti:

"Yani kendisinin kırılması yerine böyle bir mekanizma sunabiliyor. Elbette kırılabilirdi ama daha çok gerilimi transfer ediyor. Dolayısıyla kuzeye transfer ederse Balıkesir fayına doğru ilerleyebilir. Güneye transfer ederse bu sefer de Akhisar ve Soma tarafları sıkıntıya girebilir."