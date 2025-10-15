Gelenbe Fayı tehlikesi: İki şehir için deprem tehdidi yaratıyor
Batı Anadolu'da son günlerde meydana gelen depremler, gözleri bu bölgeye çevirdi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, transfer fayı niteliği taşıyan Gelenbe Fayı'na dikkat çekti. Üzerine gelen stresi kendi doğrultusunda farklı bölgelere aktaran bu fay, iki il için tehdit oluşturuyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Batı Anadolu'da son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, Türkiye'de 485 aktif faydan 200'ünün Batı Anadolu'da yer aldığını anımsattı.