Gelenek sürdü: Kışın 'çığda yıkılmasın' diye yatırılan minare baharla yeniden kaldırıldı

"MİNAREYİ ÇIĞDAN KORUDUK"

Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, hocanın gelmesiyle minareden ezan sesi de yükseleceğini söyleyerek, "Yaklaşık 10 yıl önce biz burada cami yaptığımız zaman minaresini de yapmıştık. Burası çığ bölgesi olduğu için çığ geldi ve 2 defa minaremiz yıkıldı. Bunun üzerine biz de bu pratik yöntemi geliştirdik. Varillerden yaptığımız minareyi kar yağmaya başlayınca teleferik sistemi ile yatırıyoruz. Mayıs ayı başlarında da yeniden ayağa kaldırarak faliyete geçiriyoruz. Pandemi dolayısıyla biz bu yıl biraz daha erken geldik. Yaklaşık 20 gün sonra herkes gelir ve yaylamız şenlenir. Hocamızda gelince ezan sesi yükselmeye başlar" diye konuştu.