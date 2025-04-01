Geleneksel mesleğin son ustası: Dede yadigarı işini 60 yıldır sürdürüyor
İzmir Bergama'da tarih boyunca bölge halkının en çok rağbet ettiği geleneksel mesleklerden biri olan sepetçilik, bölgedeki son ustası Mustafa Pancar (67) tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. 7 yaşından beri sepet ören Pancar, mesleğinin yok olmamasını istiyor.
Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin merkezi olan İzmir'in Bergama ilçesi, binlerce yıldır zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Geçmiş yüzyıllarda bölge halkının en çok rağbet ettiği geleneksel mesleklerden biri olan ancak günümüzde yok olmaya yüz tutan sepetçilik, bölgedeki son sepet ustası Mustafa Pancar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.