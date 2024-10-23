Geleneksel yöntemle hazırlanıyor, büyük ilgi görüyor: Sadece 3 malzemeyle hazırlanan lezzet
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bugünlerde kurutulmuş dut, üzüm ve cevizden asırlardır yapılan ‘oricik’ kış aylarında oldukça rağbet görüyor. Kemaliye ilçe merkezi ve köylerinde geleneksel yöntemlerle yapılan ve kış mevsiminde çerez olarak tüketilen oricik (cevizli sucuk), yoğun talep görüyor.
Erzincan’da ceviz hasadının ardından bugünlerde oricik üretiliyor. İlk olarak oricik için kurutulmuş dutlar ayrılarak cevizler toplanıp kırılıyor.