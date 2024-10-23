Geleneksel yöntemle hazırlanıyor, büyük ilgi görüyor: Sadece 3 malzemeyle hazırlanan lezzet

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bugünlerde kurutulmuş dut, üzüm ve cevizden asırlardır yapılan ‘oricik’ kış aylarında oldukça rağbet görüyor. Kemaliye ilçe merkezi ve köylerinde geleneksel yöntemlerle yapılan ve kış mevsiminde çerez olarak tüketilen oricik (cevizli sucuk), yoğun talep görüyor.

Geleneksel yöntemle hazırlanıyor, büyük ilgi görüyor: Sadece 3 malzemeyle hazırlanan lezzet - 1

Erzincan’da ceviz hasadının ardından bugünlerde oricik üretiliyor. İlk olarak oricik için kurutulmuş dutlar ayrılarak cevizler toplanıp kırılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Geleneksel yöntemle hazırlanıyor, büyük ilgi görüyor: Sadece 3 malzemeyle hazırlanan lezzet - 2

Ardından dutlar sıkıldıktan sonra bölgeye has olan toprakla mayalandırılıyor ve daha sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor.

Geleneksel yöntemle hazırlanıyor, büyük ilgi görüyor: Sadece 3 malzemeyle hazırlanan lezzet - 3

Cevizler tek tek ipe dizilerek, kazanda kaynatılan dut şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor.

Geleneksel yöntemle hazırlanıyor, büyük ilgi görüyor: Sadece 3 malzemeyle hazırlanan lezzet - 4

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti haline gelen ve asırlardır geleneksel yöntemlerle yapılan oricik, Türkiye'nin hemen her tarafından ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Geleneksel yöntemle hazırlanıyor, büyük ilgi görüyor: Sadece 3 malzemeyle hazırlanan lezzet - 5

Kemaliye halkından Faruk Sağçolak, ilçede oricikin asırlardır yapıldığını belirterek, “Kesinlikle oriciğimiz tamamıyla doğaldır.

Geleneksel yöntemle hazırlanıyor, büyük ilgi görüyor: Sadece 3 malzemeyle hazırlanan lezzet - 6

Şeker, ayran ve süt gibi hiçbir katkı malzemesi yoktur. Sadece dut, üzüm şırası ve un ile yapıyoruz” dedi.

Geleneksel yöntemle hazırlanıyor, büyük ilgi görüyor: Sadece 3 malzemeyle hazırlanan lezzet - 7
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