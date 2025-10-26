Geleneksel yöntemlerle katkısız olarak hazırlanıyor: Kilosu 600 lira
Antalya'nın Akseki ilçesinde ev hanımları, hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı sağlamak için geleneksel yöntemlerle nar ekşisi üretimine başladı.
Akseki'de her yıl kış hazırlıkları kapsamında yapılan nar ekşisi mesaisi başladı. İlçede ekim ayı başlarında olgunlaşan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılan narlar çuvallara konuluyor. Ardından özel yaptırılan küçük şırahanelerde çuvallar tepeleme yöntemiyle ezilerek nar suyu çıkarılıyor.