Geleneksel yöntemlerle katkısız olarak hazırlanıyor: Kilosu 600 lira

Uslu, "Komşularımla birlikte narları ağaçlardan topluyoruz. Narları kırıp tanelerini leğenlerde biriktiriyoruz, sonra çuvallara koyup kendi yaptığımız şırahanelerde eziyoruz. Ertesi gün sabah erken saatlerde odun ateşinde 5-6 saat kaynatıyoruz. Kıvamına gelmeden ocaktan indirmeyiz. Hiçbir katkı maddesi koymuyoruz, tamamen doğal yapıyoruz. Çok zahmetli ama bir o kadar da lezzetli oluyor" dedi.



