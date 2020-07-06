Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen, dumanları kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede şiddetli rüzgar etkili olduğu için söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.
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NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 06.07.2020 - 16:51
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
YOĞUN DUMAN BOĞAZ'I KAPLADI
Yoğun duman Çanakkale Boğazı'nı kaplarken söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek veriyor.
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