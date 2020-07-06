Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen, dumanları kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede şiddetli rüzgar etkili olduğu için söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 06.07.2020 - 16:51

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 1
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 2

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 3
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 4

YOĞUN DUMAN BOĞAZ'I KAPLADI

Yoğun duman Çanakkale Boğazı'nı kaplarken söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek veriyor.
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 5
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 6
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 7
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 8
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 9
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 10
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 11
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını - 12

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