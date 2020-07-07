Gelibolu Yarımadası'nda orman yangınında son durum

İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 07.07.2020 - 08:46 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 08:48
Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 16 saattir sürüyor.
Alevler tarihi mirasın yakınlarında: Yangının çıktığı bölgenin önemi ne?
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.
Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, sabah gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti.
Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti.
Denizden de müdahale yapıldığı için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.