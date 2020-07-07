Gelibolu Yarımadası'nda orman yangınında son durum

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve bazı köyleri tehdit etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, karadan söndürme çalışmaları devam etti. Sabahın ilk ışıklarında helikopter ve yangın söndürme uçakları göreve yeniden başladı.

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İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 07.07.2020 - 08:46

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 16 saattir sürüyor. Alevler tarihi mirasın yakınlarında: Yangının çıktığı bölgenin önemi ne?

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi. GELİBOLU'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, sabah gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti. Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti.

ŞEHİTLİKLERDEN UZAK ALANDA Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, geniş bir alana yayıldı. 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle karadan çalışıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI Denizden de müdahale yapıldığı için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Ekipler, şiddetli rüzgara karşı yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

YANGIN KÖYLERİ TEHDİT ETTİ Kumköy, Bigalı, Pazarlı ve Yalova köyleri risk altındaydı. Alevler bazı noktalarda köylere birkaç yüz metre kadar yaklaştı. Muhtarlar, evleri tahliye etmek için teyakkuzda bekledi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için en iyi neticeyi alacak şekilde çalışma sürdürüldüğünü söyledi.



Geceleri hava araçlarının kullanılamamasının dezavantaj olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Geceleri genelde meteorolojik şartlar daha iyiye gittiği için bu bizim avantajımıza oluyor ama şu an itibarıyla burada baktığımız zaman önemli derece rüzgar olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Yani bu, beklediğimizden biraz daha uzun sürebilir." diye konuştu.

Pakdemirli, sabaha kadar mücadelenin devam edeceğini aktararak, şöyle devam etti:



"Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya soğutma faaliyetlerine geçmek. Ama meteorolojik şartlar, rüzgarın yönünü değiştirmesi bunların hepsi aleyhimize işleyebilir. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Yalova ve Kumköy köylerini ziyaret ettik. Köylülerimizle hasbihal ettik. Şu an itibarıyla yerleşim yerlerinde bir risk olmamasından dolayı özellikle tarımsal arazilerindeki kayıplarını düşünmeye başlamış durumdalar. Önceliğimiz yangını söndürmek. Ondan sonrasında devlet yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yapar."

İHA VE TERMAL DRONELARDAN FAYDALANILIYOR Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nda oluşturulan yangın koordinasyon merkezinde İHA’lardan alınan bilgi ve termal droneların desteğiyle, yangın bölgesine sevk ve idare işlemlerinde nokta atışı müdahaleler sağlanıyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bkanalığı'ndan yapılan açıklamada, "Gelibolu yarımadasında çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK’ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." denildi.

"ALEVLER KÖYÜMÜZE YAKLAŞIYOR"