Gelibolu'da heyecan yaratan keşif! "Türk tarihi açısından yeni bir sayfa açıldı"

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kaşdemir, şunları kaydetti:

"- Tarihi Alan Başkanlığı olarak çok özel ve ihtimamlı bir çalışma içine girdik. Dönemin otorite kabul edilecek tarihçileriyle görüştük, raporlar aldık. Mezar taşları üzerinde tahliller, karbon testleri yaptırdık. Sanat tarihçileri buradaki mezar formlarını inceledi.

- Buradaki mezar biçimlerinin Türk-İslam coğrafyasıyla benzerlik gösterdiği ortaya çıktı. Buradaki yüksek mezar taşları balbal taşları gibi yükselmekte ve bizim için bunlar büyük önem ifade etmekte. Çanakkale Tarihi Alan bölgesinde Ahlat mezarlığına benzer tarihi Türk mezarlığı ortaya çıkmakta." şeklinde konuştu.

Küçükanafarta Tarihi Türk Mezarlığı'ndaki en eski mezarlardan biri olduğunu düşündükleri ve numune aldıkları mezarı anlatan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"- Boyu yaklaşık 3-4 metre, toprağın altında da 2 metreye yakın derinlik var. O yüzden bu mezarda tamamen bilimsel çalışma yaptık ve sonrasında bu açıklamayı yapmayı uygun gördük.

- Gerek karbon testleri gerek mezarlığın defin formuyla gerekse tarihi açıdan baktığımızda 1300'lü yıllardaki akıncılara ait mezarlık olduğu ortaya çıkmış oldu."