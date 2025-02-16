Gelin görünce iç çekiyordu: Hayali 56 yıl sonra gerçek oldu

Gelinlik giymenin hayalini kurduğunu belirten Fatma Akbaş (73), şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden ‘gelin olacaksın’ dediler, ata bindirip getirdiler. Eve geldim, ağlıyordum çünkü ne anam ne de babam vardı, öksüzdüm. Eşim de bana ‘ağlama hanım, ben de öksüzüm’ dedi. O gün gelinlik giymemiştim, hep içimde ukde kalmıştı. Kızım ‘anne hiç gelinlik giydin mi?' diye sordu. Giymediğimi ama çok mutlu olacağımı söyledim. Şimdi 56 yıl sonra bu mutluluğu yaşadım.''