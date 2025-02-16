Gelin görünce iç çekiyordu: Hayali 56 yıl sonra gerçek oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde yıllar önce düğün yapmadan evlenen Akbaş çiftine çocukları duygulandıran bir sürpriz yaptı. 56 yıl sonra ilk kez gelinlik giyen Fatma Akbaş, "Yıllardır bir gelin görsem içim titriyordu, ağlıyordum. Şimdi 56 sene sonra gelinlik giydim, çok mutluyum" dedi.
Serik ilçesi Yanköy Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk ve 27 torun sahibi Akbaş çifti, yıllar önce birbirlerini görmeden mahalle halkı tarafından evlendirilmişti. Çocukları, anne ve babalarına unutulmaz bir sürpriz hazırlayarak onlara ilk kez gelinlik ve damatlık giydirdi.