Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak: GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 850 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını yayımladığı ilanla duyurdu. İlan kapsamında, başvuru tarihleri, alım şartları ve görev yapılacak iller gibi ayrıntılar açıklandı. Başvuru yapacak adaylar, iki aşamalı bir sınav sürecine dahil olacak; yazılı ve sözlü sınavlar uygulanacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 850 gelir uzman yardımcısı alımı ilanı yayımlandı. İlana göre, Başkanlığın açık bulunan kadrolarına atanmak üzere, sınavla 820 Gelir Uzman Yardımcısı ve 30 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.