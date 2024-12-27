Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak: GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden) veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.