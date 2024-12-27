Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak: GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 850 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını yayımladığı ilanla duyurdu. İlan kapsamında, başvuru tarihleri, alım şartları ve görev yapılacak iller gibi ayrıntılar açıklandı. Başvuru yapacak adaylar, iki aşamalı bir sınav sürecine dahil olacak; yazılı ve sözlü sınavlar uygulanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak: GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri - 1

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 850 gelir uzman yardımcısı alımı ilanı yayımlandı. İlana göre, Başkanlığın açık bulunan kadrolarına atanmak üzere, sınavla 820 Gelir Uzman Yardımcısı ve 30 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

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Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak: GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri - 2

GİB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava ön başvurular, 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak: GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri - 3

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden) veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak: GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri - 4

SINAV TARİHİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.45'te, Ankara'da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak.  Sınav, saat 13.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecekt. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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