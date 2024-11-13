Gelir kaynağı haline geldi: Adıyaman'dan gönderiliyor, Avrupa pazarında yerini alıyor

İlimizde daha çok Avrupa ülkelerine, en çok ta Almanya'ya organik nar ihracatı yapılmaktadır. Yine konvansiyonel olarak Rusya gibi birkaç ülkeye de nar gönderilmektedir. İlimizde nar suyu işleyen fabrikalarımız var. Nar ekşisi yapan fabrikamız var. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi de ilimizden nar almaktadır. Toplam 43 bin ton nar rekoltemiz var ve bu veri geçen yılki rakamla aşağı yukarı aynıdır” dedi.