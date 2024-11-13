Gelir kaynağı haline geldi: Adıyaman'dan gönderiliyor, Avrupa pazarında yerini alıyor
Adıyaman'da yetiştirilen organik narlar, kendine has kokusu ve lezzetiyle Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarında yerini alıyor.
Türkiye'de nar yetiştiriciliğinde 13'üncü sırada yer alan Adıyaman'ın sulanabilir verimli topraklarından yetiştirilen organik narlar Avrupa pazarında büyük ilgi görüyor.
Konvansiyonel narlar ise Rusya'ya ihraç ediliyor. Nar işleme fabrikaları ve soğuk hava depolarının bulunduğu Adıyaman'da nar yetiştiriciliği üreticiler için önemli bir gelir kaynağı oldu.