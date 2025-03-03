Gelir Vergisi Beyannamesi Hazır Beyan ekranı: Gelir vergisi beyannamesi 2025 ne zaman, nasıl verilir? Gelir vergisi kaç taksitte ödenir?
Gelir vergisi beyannamesi, her yıl belirli dönemlerde düzenlenir. Mükellef olan kişilerin vergiye tabi olan gelirlerini bildirdikleri ve bu vergileri ödediklerini belirten beyannamedir. Gelir türüne göre iki şekilde beyanname verilmesi söz konusudur. Vergi mükellefleri ''gelir vergisi ne zaman verilir, vergi ödemesi kaç taksitte yapılır?''sorularını yöneltiyor.
2025 geli vergisi beyannamesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sayfası ziyaret ediliyor. Gelir türüne göre beyanname hazırlayacak mükellefler, ücret, kira, menkul sermaye geliri için GİB'in sayfasından ''Hazır Beyan'' oluşturabilir. Diğer gelirler için ise mali müşavirlik firmaları aracılığı ile beyanname hazırlanır. İşte, 2025 gelir vergisi beyannamesi verilme tarihi...