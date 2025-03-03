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Gelir Vergisi Beyannamesi Hazır Beyan ekranı: Gelir vergisi beyannamesi 2025 ne zaman, nasıl verilir? Gelir vergisi kaç taksitte ödenir?

Gelir vergisi beyannamesi, her yıl belirli dönemlerde düzenlenir. Mükellef olan kişilerin vergiye tabi olan gelirlerini bildirdikleri ve bu vergileri ödediklerini belirten beyannamedir. Gelir türüne göre iki şekilde beyanname verilmesi söz konusudur. Vergi mükellefleri ''gelir vergisi ne zaman verilir, vergi ödemesi kaç taksitte yapılır?''sorularını yöneltiyor.

Gelir Vergisi Beyannamesi Hazır Beyan ekranı: Gelir vergisi beyannamesi 2025 ne zaman, nasıl verilir? Gelir vergisi kaç taksitte ödenir? - 1

2025 geli vergisi beyannamesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sayfası ziyaret ediliyor. Gelir türüne göre beyanname hazırlayacak mükellefler, ücret, kira, menkul sermaye geliri için GİB'in sayfasından ''Hazır Beyan'' oluşturabilir. Diğer gelirler için ise mali müşavirlik firmaları aracılığı ile beyanname hazırlanır. İşte, 2025 gelir vergisi beyannamesi verilme tarihi...

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Gelir Vergisi Beyannamesi Hazır Beyan ekranı: Gelir vergisi beyannamesi 2025 ne zaman, nasıl verilir? Gelir vergisi kaç taksitte ödenir? - 2

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN, NASIL VERİLİR?

Gelir vergisi beyannamesi her yılın mart ayı başından sonuna kadar verilir. Gelir sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve gelirlerinden biriyse yıllık gelir vergisi beyannamesi Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden verileblir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerden dolayı gerçek usulde vergilendiriliyorsa vergi beyanının çalışılan mali müşavirlik firmaları tarafından elektronik ortamda gönderilmesi gerekir.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAZIR BEYAN SİSTEMİ

Gelir Vergisi Beyannamesi Hazır Beyan ekranı: Gelir vergisi beyannamesi 2025 ne zaman, nasıl verilir? Gelir vergisi kaç taksitte ödenir? - 3

GELİR VERGİSİ KAÇ TAKSİTLE, NASIL ÖDENİR?

Gelir vergisi online ortamda e-devlet veya interaktif vergi dairesi sisteminden ödenebilir. Aynı zamanda mobil veya internet bankacılık sistemlerinden, vergi dairesinden de ödeme işlemi yapılabilir.

Gelir vergisi ödemeleri iki taksit halinde ödenebilir.

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