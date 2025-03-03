Gelir Vergisi Beyannamesi Hazır Beyan ekranı: Gelir vergisi beyannamesi 2025 ne zaman, nasıl verilir? Gelir vergisi kaç taksitte ödenir?

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN, NASIL VERİLİR?

Gelir vergisi beyannamesi her yılın mart ayı başından sonuna kadar verilir. Gelir sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve gelirlerinden biriyse yıllık gelir vergisi beyannamesi Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden verileblir.



Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerden dolayı gerçek usulde vergilendiriliyorsa vergi beyanının çalışılan mali müşavirlik firmaları tarafından elektronik ortamda gönderilmesi gerekir.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAZIR BEYAN SİSTEMİ