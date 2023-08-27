Gemide kaybolan genç mühendisten 1 yıldır haber yok
Mısır'ın Suez Limanı'ndan denize açılan gemide kaybolan mühendis Yiğit Acar'dan 355 gündür haber alınamıyor. Giresun'daki ailesi, umutlu bir haber beklerken gönderilen valizdeki bilgisayarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Mısırlı gemi kaptanı ile temasa geçtiklerini belirten anne Arzu Acar, "Kaptan bana, 'Gemide 20 kişiyiz, kitabın yeri bile değişse belli olur' diyor. Kitap bile belli oluyor da 1,84 boyunda, 95 kilodaki oğlum nerede?" dedi.
Portekiz'in Porto Limanı'na ulaşmak için Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan, Liberya bayraklı, 172 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki "Dema M" adlı genel kargo taşıyan gemide, 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar'ın, 7 Eylül'de gemide olmadığı tespit edildi.