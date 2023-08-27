Gemide kaybolan genç mühendisten 1 yıldır haber yok

"ARTIK HAYATIMDAN VAZGEÇTİM"

Oğlundan geriye kalan kıyafetlerini ilk günkü gibi sakladığını anlatan Arzu Acar da "Çocuğumun gömleğini ütüleyip koydum. Ütüsü bile bozulmadan geri geldi. Gömleklerini bir kere bile giymemiş. Oğlum nerede? Oğlumun banka kartları, kimliği, parası cüzdanında olduğu gibi duruyor. Çocuğumun eşyalarını eski, yırtık bir valize doldurup, gönderdiler. Çocuğumu siyah bir valiz hazırlamıştım; o valiz ortada yok. Oğlumun ayakkabıları ve devamlı yanında taşıdığı makine kitabı yok. Bunda şüpheli bir durum var; çözsünler. Oğlumu 26 yaşına getirdim, bir 26 sene daha onu bulmak için uğraşacağım. Artık hayatımdan vazgeçtim; onu bulmak için uğraşacağım." diye konuştu.