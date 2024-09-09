Gemide kaybolan Yiğit 2 yıldır kayıp: Kamarasından DNA'sına ulaşılamadı
Mısır'ın Suez limanında çalıştığı gemide kaybolan 24 yaşındaki mühendis Yiğit Acar'dan 2 yıldır haber alınamıyor. Acar'ın kaldığı kamaradan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan numunelerde Acar'a ait DNA eşleşmesine rastlanmadı.
Portekiz'in Porto Limanı'na gitmek için Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan, Liberya bayraklı, 172 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki Dema M adlı genel kargo taşıyan gemide, 4'üncü mühendis olarak çalışan Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Yiğit Acar'ın 7 Eylül 2022'de gemide olmadığı tespit edildi.