Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinin 4 mürettebatında corona virüs tespit edildi. Bu kişilerle temaslı olan 8 mürettebat karantinaya alındı.

DHA 01.09.2021 - 14:36

Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 1
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünde corona virüs tespit edildi.
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 2
Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi.
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 3
Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı.
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 4
Corona virüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi.
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 5
Geminin, Körfez'deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi.
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 6
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 7
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 8
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 9
Gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı - 10

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