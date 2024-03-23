Gemlik Belediyesi hangi partide? Gemlik Belediye başkanı kimdir? Gemlik Belediye başkan adayları

GEMLİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Kimdir?

1971 yılında Gemlik’te dünyaya gelen Mehmet Uğur Sertaslan orta öğrenimini Gemlik Lisesinde tamamlamış, üniversite eğitimi için Afyon’a gitmiş, Afyon Meslek Yüksek Okulu inşaat bölümünden mezun olmuştur. Ailesi ile birlikte Gemlik’te nakliye sektöründe iş hayatına devam etmektedir.1999 yılında kıymetli eşi Gamze Sertaslan ile hayatını birleştirmiş bu güzel evlilikten Sıla, Ali ve Ömer dünyaya gelmiştir.Cumhuriyet Halk Partisine 2000 yılında üye olmuş 2000-2001 yıllarında ilçe başkanlığı yapmış, 2001-2004 yılları arasında ilçe yönetim kurulu üyeliği, 2009-2014 yıllarında il genel meclis üyeliği,2012-2017 yılları arasında ilçe başkanlığı yapmış, 2017 yılının aralık ayında yapılan kongrede ilçe başkanı Cemil Acar’a görevini devretmiştir.