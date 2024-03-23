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Gemlik Belediyesi hangi partide? Gemlik Belediye başkanı kimdir? Gemlik Belediye başkan adayları

Gemlik Belediyesi hangi partide? Gemlik Belediye Başkanı kimdir? Gemlik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Gemlik Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Gemlik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Gemlik yerel seçim sonuçları..

Gemlik Belediyesi hangi partide? Gemlik Belediye başkanı kimdir? Gemlik Belediye başkan adayları - 1

GEMLİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Gemlik Belediyesini 32.389 alınan oy ve %47.25 oy oranı ile CHP adayı Mehmet Uğur Sertaslan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %47.25
  • AK Parti %42.30
  • Saadet Partisi %6.07
  • BBP %3.56
  • DP %0.25
  • DSP %0.20
  • Diğer %0.37

TÜRKİYE HABERLERİ

Gemlik Belediyesi hangi partide? Gemlik Belediye başkanı kimdir? Gemlik Belediye başkan adayları - 2

GEMLİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Kimdir?


1971 yılında Gemlik’te dünyaya gelen Mehmet Uğur Sertaslan orta öğrenimini Gemlik Lisesinde tamamlamış, üniversite eğitimi için Afyon’a gitmiş, Afyon Meslek Yüksek Okulu inşaat bölümünden mezun olmuştur. Ailesi ile birlikte Gemlik’te nakliye sektöründe iş hayatına devam etmektedir.

1999 yılında kıymetli eşi Gamze Sertaslan ile hayatını birleştirmiş bu güzel evlilikten Sıla, Ali ve Ömer dünyaya gelmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisine 2000 yılında üye olmuş 2000-2001 yıllarında ilçe başkanlığı yapmış, 2001-2004 yılları arasında ilçe yönetim kurulu üyeliği, 2009-2014 yıllarında il genel meclis üyeliği,2012-2017 yılları arasında ilçe başkanlığı yapmış, 2017 yılının aralık ayında yapılan kongrede ilçe başkanı Cemil Acar’a görevini devretmiştir.
Gemlik Belediyesi hangi partide? Gemlik Belediye başkanı kimdir? Gemlik Belediye başkan adayları - 3

GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • REFİK YILMAZ
  • ŞÜKRÜ DEVİREN
  • BAYRAM ÖNAL
  • ERTUĞRUL YAVUZ
  • NAZAN BOZAN
  • ERKAN CEBECİ
  • GENÇAY YILMAZ
  • HADİCE ATEŞ
  • NİLÜFER TOPRAKÇI
  • HAYDAR KOCAMAN
  • CİHAN PALABIYIK
  • ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN
  • HALUDUN DURAKLI
  • MUSTAFA TEYFİK AKSOY
  • BERKAY YILMAZ
  • MUSTAFA YAVUZ
  • AHMET VAKKAS YILDIZ
Gemlik Belediyesi hangi partide? Gemlik Belediye başkanı kimdir? Gemlik Belediye başkan adayları - 4

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