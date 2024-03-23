Gemlik Belediyesi hangi partide? Gemlik Belediye başkanı kimdir? Gemlik Belediye başkan adayları
Gemlik Belediyesi hangi partide? Gemlik Belediye Başkanı kimdir? Gemlik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Gemlik Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Gemlik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Gemlik yerel seçim sonuçları..
GEMLİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Gemlik Belediyesini 32.389 alınan oy ve %47.25 oy oranı ile CHP adayı Mehmet Uğur Sertaslan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %47.25
- AK Parti %42.30
- Saadet Partisi %6.07
- BBP %3.56
- DP %0.25
- DSP %0.20
- Diğer %0.37