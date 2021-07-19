Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü

Marmara Denizi'ni bir dönem istila eden müsilaj, Bursa'nın Gemlik sahillerinde yeniden kendisini gösterdi.

İHA 19.07.2021 - 11:43

Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü - 1

Bursa'nın Marmara denizine kıyısı olan Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü.

Dalgaların getirdiği müsilajın görüldüğü sahiller arasında, Gemlik Körfezi çevresindeki Kumla, Narlı, Kurşunlu, Gemsaz ve Kumsaz sahili yer aldı.

Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü - 2

Bir süredir temizleme çalışmalarının yapıldığı ve ortadan kaybolan deniz salyasının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti.

Salya tabakası deniz üzerindeki kötü görüntüsünün yanı sıra deniz dibindeki doğal hayatı da olumsuz etkiliyor. 

Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü - 3

Denizin dibini balıkçı ağı gibi saran salya tabakasına takılan balıklar bir süre sonra oldukları yerde ölüyor.

Körfezde profesyonel dalgıçların su altında çektiği görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne sererken gökyüzünden drone ile çekilen görüntüler ise tabakanın etkili olduğu alanın genişliğini ortaya koyuyor.

Salyanın nedeninin denize arıtılmadan deşarj edilen evsel atıklar ve sanayi atıkları olduğunu iddia eden bazı kesimler ise arıtma tesislerinin azlığına ve mevcut olanların ise randımanlı çalışmadığına dikkat çekiyor.

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