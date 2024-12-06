Gemlik'te hayvan bakım evinde aç kalan köpekler, ölen köpeği yedi

Dehşet verici olay, Gemlik Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandı. Koruma altında bulunan ve aç oldukları iddia edilen sokak köpekleri, ölen bir köpeği parçalayarak yedi. Olay cep telefonuyla kayıt altına alındı. Barınağa gelen hayvanseverler, ölen köpeği yiyen köpekleri, hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı.