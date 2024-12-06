Gemlik'te hayvan bakım evinde aç kalan köpekler, ölen köpeği yedi

Bursa'nın Gemlik İlçesinde hayvan bakım evinde aç kalan köpekler, ölen bir köpeği yedi. Olay cep telefonuyla kaydedilirken Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Gemlik'te hayvan bakım evinde aç kalan köpekler, ölen köpeği yedi - 1

Dehşet verici olay, Gemlik Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandı. Koruma altında bulunan ve aç oldukları iddia edilen sokak köpekleri, ölen bir köpeği parçalayarak yedi. Olay cep telefonuyla kayıt altına alındı. Barınağa gelen hayvanseverler, ölen köpeği yiyen köpekleri, hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı.

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Gemlik'te hayvan bakım evinde aç kalan köpekler, ölen köpeği yedi - 2

Görüntüler tepki çekerken Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Olayı öğrenince hemen hayvan barınağına geldim. Yaşananları öğrenmeye çalışıyorum” dedi.

Gemlik'te hayvan bakım evinde aç kalan köpekler, ölen köpeği yedi - 3

Gemlik Belediyesi’ne bağlı Umurbey Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Olayın sorumlularının tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği belirtildi.

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