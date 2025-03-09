Gen tedavisi altında binlerce dolar talep ettiler! Şikayet edilen laboratuvar mühürlendi

CİMER’e yapılan şikayette; "Klinikte, MS, miyotapi, sarı nokta, kanser ve SP gibi hastalıklara ‘gen’ tedavisi yapılıyor. Kök hücre tedavisini, kabul eden hastalardan kan örneği alınarak, 2 gün sonra hücrenin üreyip üremediğinin bilgisi verilerek, 9 bin ila 12 bin dolar arasında ücret isteniyor. Tedaviyi kabul eden hastalardan ise elden ve kredi kartından ekstra yüzde 10 KDV oranı alınıyor. Sözde kök hücre tedavisinde hastalara ‘izotonik solüsyon’ enjekte ediliyor. Kliniğin bodrum katındaki laboratuvarda hayvan kanlarıyla deney yapılıyor." denildi.