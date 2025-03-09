Gen tedavisi altında binlerce dolar talep ettiler! Şikayet edilen laboratuvar mühürlendi
Konya'da multipl skleroz (MS), miyopati, sarı nokta, kanser ve serebral palsi (SP) gibi hastalıklara gen tedavisi yaptıklarını öne sürerek, hasta ve hasta yakınlarından 9 ila 12 bin dolar arası para talep eden özel bir genetik kliniğin laboratuvarı, yapılan baskında mühürlendi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde gen tedavisi altında binlerce dolar talep eden laboratuvar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.