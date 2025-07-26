Genç Elif ihmal kurbanı mı? Ameliyat oldu, 14 gün sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi
Elif Nur Solaklar isimli kadın, 2021 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası fenalaştı. 14 gün boyunca yaşam savaşı veren genç kadın, yaşamını yitirdi. Solaklar'ın acılı annesinin iddiasına göre ihmal var. Anne, dört yıldır bir sonuca ulaşamadığını söylüyor.
Almanya'da yaşayan Elif Nur Solaklar, 2021 senesinde mide küçültme ameliyatı olmak için Antalya'dan İstanbul'a geldi.
21 yaşındaki genç, Pendik'teki özel bir hastanede operasyona alındı.
Sonrasında komplikasyonlar gelişti.