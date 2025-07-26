Genç Elif ihmal kurbanı mı? Ameliyat oldu, 14 gün sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi

Elif Nur Solaklar isimli kadın, 2021 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası fenalaştı. 14 gün boyunca yaşam savaşı veren genç kadın, yaşamını yitirdi. Solaklar'ın acılı annesinin iddiasına göre ihmal var. Anne, dört yıldır bir sonuca ulaşamadığını söylüyor.

Genç Elif ihmal kurbanı mı? Ameliyat oldu, 14 gün sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi - 1

Almanya'da yaşayan Elif Nur Solaklar, 2021 senesinde mide küçültme ameliyatı olmak için Antalya'dan İstanbul'a geldi.

21 yaşındaki genç, Pendik'teki özel bir hastanede operasyona alındı.

Sonrasında komplikasyonlar gelişti.

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Genç Elif ihmal kurbanı mı? Ameliyat oldu, 14 gün sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi - 2

Elif Nur, yoğun bakım ünitesi olmadığı için apar topar başka hastaneye sevk edildi.

Solaklar, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Elif Nur'un annesi Halime Solaklar, huıkuk mücadelesi başlattı.

Ancak anlattığına göre istediği sonucu dört yıldır alamadı.

Genç Elif ihmal kurbanı mı? Ameliyat oldu, 14 gün sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi - 3

"NORMAL ODADA İKİ SAAT BEKLETTİLER"

Ameliyatı yapan doktoru internetten bulduklarını anlatan acılı anne, "Günlük kiraladığı hastanede kızımı ameliyat etti. Kızımın aort damarını patlattı." dedi.

Solaklar, "Ameliyat esnasında beyinde ödem oluşuyor. Normal odaya alıp iki saat beklettiler. Sonra başka hastaneye sevk ettiler." diye devam etti.

Genç Elif ihmal kurbanı mı? Ameliyat oldu, 14 gün sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi - 4

"ONU ACI ÇEKERKEN GÖRMEMEMİZ GEREKİYORDU"

Doktorun kendilerine "Bir durvar düşün." deyip, "Duvardan su hortumu geçiyor, ben su hortumunu nereden görebilirim." diye devam ettiğini anlatan Elif'in dayısı Hüseyin Yarka, doktorun aort damarı yırtılmasını bu sözlerle anlattığını ifade etti.

Yarka, "Onu öyle acı çekerken görmememiz gerekiyordu ama bize onu da gösterttiler yoğun bakım ünitesi olmayınca." şeklinde konuştu.

Acılı anne ve dayı, sorumluların cezasız kalmamasını istiyor.

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