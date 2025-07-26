Genç Elif ihmal kurbanı mı? Ameliyat oldu, 14 gün sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi

"ONU ACI ÇEKERKEN GÖRMEMEMİZ GEREKİYORDU"

Doktorun kendilerine "Bir durvar düşün." deyip, "Duvardan su hortumu geçiyor, ben su hortumunu nereden görebilirim." diye devam ettiğini anlatan Elif'in dayısı Hüseyin Yarka, doktorun aort damarı yırtılmasını bu sözlerle anlattığını ifade etti.

Yarka, "Onu öyle acı çekerken görmememiz gerekiyordu ama bize onu da gösterttiler yoğun bakım ünitesi olmayınca." şeklinde konuştu.

Acılı anne ve dayı, sorumluların cezasız kalmamasını istiyor.