Genç Elif’ten acı haber: Gözyaşlarıyla uğurlandı, arkadaşları karanfillerle andı

“DAYANILMAZ BİR ACI”

Dekan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, “Dayanılmaz bir acı, gerçekten konuşmakta zorlanıyorum. Yaşatmak için uğraştık, hastanelerde takibini yapmaya çalıştık ancak maalesef kurtaramadık. İnşallah başka Elifler ölmez. Evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize Allah sabır versin.” dedi.