Genç Elif’ten acı haber: Gözyaşlarıyla uğurlandı, arkadaşları karanfillerle andı

Isparta’da yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu yaralanan Elif Metiner, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözyaşlarıyla uğurlanan genç Elif, eğitim gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eczacılık Fakültesi’ndeki sınıfında anıldı. Metiner’in sırası, fotoğrafları ve karanfillerle donatıldı.

Genç Elif’ten acı haber: Gözyaşlarıyla uğurlandı, arkadaşları karanfillerle andı - 1

Isparta’da motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren Elif Metiner, okul arkadaşları tarafından anıldı.

Kaza, 1 Mayıs saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Caddesi’nde meydana geldi.

Uzman Çavuş Rıdvan Korkmaz’ın kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner’e çarptı.

Savrulan Elif Metiner metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç Elif’ten acı haber: Gözyaşlarıyla uğurlandı, arkadaşları karanfillerle andı - 2

Yaralanan Metiner, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin ve böbreklerde kanama, kaburgalarda kırık olan Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Elif Metiner, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Ancak Metiner, kazadan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Genç Elif’ten acı haber: Gözyaşlarıyla uğurlandı, arkadaşları karanfillerle andı - 3

Metiner’in cenazesi, önceki gün memleketi Muğla’nın Fethiye ilçesi Karadere köyünde toprağa verildi.

Elif Metiner’in ölümünün ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Rıdvan Korkmaz ise taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
Genç Elif’ten acı haber: Gözyaşlarıyla uğurlandı, arkadaşları karanfillerle andı - 4

KARANFİLLERLE ANILDI

Genç Elif’ten acı haber: Gözyaşlarıyla uğurlandı, arkadaşları karanfillerle andı - 5

Elif Metiner, SDÜ Eczacılık Fakültesi’nde fakülte yönetimi, hocaları ve arkadaşları tarafından anıldı.

Metiner’in sınıfında düzenlenen anma etkinliğine Dekan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, öğretim üyeleri ve arkadaşları katıldı. Elif Metiner’in fotoğraflarının konulduğu sırası karanfillerle donatıldı.
Genç Elif’ten acı haber: Gözyaşlarıyla uğurlandı, arkadaşları karanfillerle andı - 6

“DAYANILMAZ BİR ACI”

Dekan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, “Dayanılmaz bir acı, gerçekten konuşmakta zorlanıyorum. Yaşatmak için uğraştık, hastanelerde takibini yapmaya çalıştık ancak maalesef kurtaramadık. İnşallah başka Elifler ölmez. Evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize Allah sabır versin.” dedi.

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