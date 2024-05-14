Genç Elif’ten acı haber: Gözyaşlarıyla uğurlandı, arkadaşları karanfillerle andı
Isparta’da yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu yaralanan Elif Metiner, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözyaşlarıyla uğurlanan genç Elif, eğitim gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eczacılık Fakültesi’ndeki sınıfında anıldı. Metiner’in sırası, fotoğrafları ve karanfillerle donatıldı.
Isparta’da motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren Elif Metiner, okul arkadaşları tarafından anıldı.
Kaza, 1 Mayıs saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Caddesi’nde meydana geldi.
Uzman Çavuş Rıdvan Korkmaz’ın kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner’e çarptı.
Savrulan Elif Metiner metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise devrildi.