Genç kızı takip eden Afgan uyrukluya sınır dışı

Bursa'da iş çıkışı yaya olarak evine giden Afganistan uyruklu zanlı polis ekiplerince yakalandı. Zanlının sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği bildirildi.

Haberler - DHA 25.11.2021 - 13:30

Genç kızı takip eden Afgan uyrukluya sınır dışı - 1

'da 19 yaşındaki M.Ş.G'yi takip eden Afgan uyruklu kişinin sınır dışı edileceği bildirildi.

Genç kızı takip eden Afgan uyrukluya sınır dışı - 2

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..'yi tanımadığı bir kişi takip etmeye başladı.

Genç kızı takip eden Afgan uyrukluya sınır dışı - 3

Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı.

Genç kızı takip eden Afgan uyrukluya sınır dışı - 4

Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..'yi zeytinlikte yakaladı.

Genç kızı takip eden Afgan uyrukluya sınır dışı - 5

Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla il göç idaresine teslim edildi.

Genç kızı takip eden Afgan uyrukluya sınır dışı - 6

Bu arada, M.D.’nin M.Ş.G.'yi takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kızı takip eden Afgan uyrukluya sınır dışı - 7

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