Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı?
İstanbul'da iki genç kızı vahşice öldürdükten sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar eden Semih Çelik, ardında acılı aileler bıraktı. Devlet kurumları ve toplumun tüm kesimleri bu acımasız cinayetlere tepkili. Tepkiler sürerken, katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda odadaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, parçalanmış insan vücudu çizimi, kitaplığında kemik sıyırma bıçağı, koli bandı, garip figürlü kolye, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti. Caninin yaşadığı mahallenin sakinleri ise, Semih Çelik'in sessiz bir hayat sürdüğünü, selam dahi vermediğini ancak olay günü fırına gidip, "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" diye sorduğunu anlattı.
İstanbul'da önceki gün yarım saat arayla tüyler ürperten iki vahşi cinayet işlendi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Semih Çelik (19) 4 Ekim Cuma günü Eyüpsultan'daki evinde saat 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek, saat 16.00 sıralarında ise Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i (19) kafasını kesip vücudunu parçalara ayırarak vahşice katletti. Cani daha sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Savcılık ve Emniyet birimleri, vahşi cinayetlere ilişkin kapsamlı çalışma yürütüyor. Devlet birimleri, bakanlıklar ve toplumun tüm kesimleri bu vahşi olaya karşı tepkisini dile getirdi. Acılı aileler de olayın bütün yönleriyle araştırılmasını bekliyor.