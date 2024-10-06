Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı?

İstanbul'da iki genç kızı vahşice öldürdükten sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar eden Semih Çelik, ardında acılı aileler bıraktı. Devlet kurumları ve toplumun tüm kesimleri bu acımasız cinayetlere tepkili. Tepkiler sürerken, katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda odadaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, parçalanmış insan vücudu çizimi, kitaplığında kemik sıyırma bıçağı, koli bandı, garip figürlü kolye, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti. Caninin yaşadığı mahallenin sakinleri ise, Semih Çelik'in sessiz bir hayat sürdüğünü, selam dahi vermediğini ancak olay günü fırına gidip, "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" diye sorduğunu anlattı.

Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı? - 1

İstanbul'da önceki gün yarım saat arayla tüyler ürperten iki vahşi cinayet işlendi. 

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Semih Çelik (19) 4 Ekim Cuma günü Eyüpsultan'daki evinde saat 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek, saat 16.00 sıralarında ise Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i (19) kafasını kesip vücudunu parçalara ayırarak vahşice katletti. Cani daha sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Savcılık ve Emniyet birimleri, vahşi cinayetlere ilişkin kapsamlı çalışma yürütüyor. Devlet birimleri, bakanlıklar ve toplumun tüm kesimleri bu vahşi olaya karşı tepkisini dile getirdi. Acılı aileler de olayın bütün yönleriyle araştırılmasını bekliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı? - 2

KEMİK SIYIRMA BIÇAĞI

Vahşi cinayetleri işleyen Semih Çelik'in odasından çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Caninin kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadını andırır tablo yer aldı. Caninin rafındaki bıçak, kasapların kemik sıyırma amaçlı kullandıkları bıçak modelinde.

Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı? - 3

Katilin dolabının üstünde, muhtemelen kendisinin yaptığı bir tablo bulunuyor. Bu tabloda kanatlı bir kadın ellerini açmış olarak duruyor. Çelik'in kitaplığında "İknanın Psikolojisi", "Aşkın Yasası Şiddetin Yasası", "İyinin ve Kötünün Ötesinde", "İrade Eğitimi" isimli kitaplar olduğu görüldü. Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da dikkat çekti.

Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı? - 4

EVİNDE KARA KALEMLE ÇİZİLMİŞ İNSAN FİGÜRLERİ VARDI

Kasap olduğu belirtilen Çelik'in masasında, genç kızlardan birine uyguladığı vahşi yöntemi andırır şekilde, insan organlarının parçalanmış halini gösterir bir çizim yer alıyor. Çizimde kollar kanat şeklinde gövde üstünde yer alıyor. Semih Çelik’in poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Çelik’in psikolojik nedenlerden dolayı farklı hastanelerde de 5 adet kaydı olduğu belirlendi.

Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı? - 5

"SELAM DAHİ VERMEZDİ"

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; caninin yaşadığı mahallenin sakinleri, Semih Çelik'in sessiz bir hayat sürdüğünü, kimseyle iletişim kurmadığını, selam dahi vermediğini ancak olay günü fırına gidip, "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" diye sorduğunu söyledi.

Bir mahalle esnafı, "Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi." dedi.

Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı? - 6

Korkunç cinayete kurban giden İkbal Uzuner

"5 YILDIR İKBAL'E TAKINTILIYDI"

Sabah gazetesindeki habere göre ise; komşulardan bir tanesi, caninin 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılı olduğunu söyledi.

Komşunun anlattığına göre; Semih Çelik, İkbal'i elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup genç kızı kıskandırmaya çalışıyordu. Çelik'in kız  arkadaşlarından birisi için çektiği videoda, bir gün onu öldürmek için hazırlandığı ama genç kadının evin girişine gelmemesi üzerine öldürmediğini anlattığı da anlaşılmıştı. Çelik, bu videoda kimseyi öldürmeden gideceğini de anlatıyordu. 

Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı? - 7

Odaya ait fotoğraflarda, bir antika görünümlü anahtarın varlığı dikkat çekiyor. Fotoğrafın sol tarafında ise duvara asılı, boynuzlu bir varlığın andıran, bir figürün yer aldığı zincirli kolye gibi takı bulunuyor. Raf üstünde ise, bilinen bazı çizgi film kahramanlarına ait küçük biblolar yer alıyor. Raflarda fincanın ilerisinde iki deste oyun kağıdı bulunuyor. Yine rafın üstünde iki adet zar göze çarpıyor.  Rafın altında bir adet koli bandı görülüyor.

Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı? - 8

Katilinin odasında, Meryem ana ve Hz. İsa'yı sembolize eden ikon yer alıyor. Mahalle esnafı katili hatırlıyor ancak hakkında fazla bilgi sahibi olan yok.

Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı? - 9
DAHA FAZLA GÖSTER