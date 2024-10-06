Genç kızları öldüren caninin odasından fotoğraflar: Kemik sıyırma bıçağı, garip objeler ve semboller... Komşuları ne anlattı?

"SELAM DAHİ VERMEZDİ"

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; caninin yaşadığı mahallenin sakinleri, Semih Çelik'in sessiz bir hayat sürdüğünü, kimseyle iletişim kurmadığını, selam dahi vermediğini ancak olay günü fırına gidip, "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" diye sorduğunu söyledi.

Bir mahalle esnafı, "Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi." dedi.