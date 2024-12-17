Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı
İzmir'de, "Genç Osman" lakaplı Refik Çalışkan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2020 yılından itibaren "Tasarlayarak öldürme" suçundan aranan ve geçen haziranda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp tutuklanan "Genç Osman" lakaplı Refik Çalışkan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.