Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, "Genç Osman" lakaplı Refik Çalışkan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı - 1

2020 yılından itibaren "Tasarlayarak öldürme" suçundan aranan ve geçen haziranda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp tutuklanan "Genç Osman" lakaplı Refik Çalışkan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı - 2

Operasyonlarda Çalışkan'ın tutuklu olmasına rağmen liderliğini sürdürdüğü suç örgütünün, Tire başta olmak üzere Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'da "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kumar oynanması için yer temini ve imkan sağlama", "Tefecilik", "Yağma" gibi suçları işlediği belirlendi.

Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı - 3

10 Aralık'ta belirlenen adreslere yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı - 4

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı - 5
Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı - 6
Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı - 7
Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı - 8
Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı - 9
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