Genç Osman ve çetesine operasyon! 7 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda Çalışkan'ın tutuklu olmasına rağmen liderliğini sürdürdüğü suç örgütünün, Tire başta olmak üzere Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'da "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kumar oynanması için yer temini ve imkan sağlama", "Tefecilik", "Yağma" gibi suçları işlediği belirlendi.