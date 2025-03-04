Genç sağlıkçıyı üzerinde sigara yok diye öldürdüler!

ÖNCE DARP SONRA GASP

Evine yaklaştığı sırada Hamit Aras'ın yanına gelen yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 genç kendisinden sigara istedi. Gençlere sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam eden Aras'ın arkasından gelen 4 kişi Hamit Aras'ı darp etti.

Kafasına aldığı darbe ile yere yığılan Aras kafasını kaldırıma vurdu. 4 genç ise yerde hareketsiz yatan Hamit Aras'ın çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Yolda hareketsiz yatan Hamit Aras'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.