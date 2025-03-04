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Genç sağlıkçıyı üzerinde sigara yok diye öldürdüler!

Antalya'da kendisinden sigara isteyen 4 genç tarafından önce darp sonra gasp edilen genç sağlıkçı 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç sağlıkçıyı üzerinde sigara yok diye öldürdüler! - 1

Gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan 30 yaşındaki Paramedik Hamit Aras, bir arkadaşı ile birlikte sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı.

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Genç sağlıkçıyı üzerinde sigara yok diye öldürdüler! - 2

Ticari taksi ile Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre mesafede taksiden inerek yürümeye başladı.

Genç sağlıkçıyı üzerinde sigara yok diye öldürdüler! - 3

ÖNCE DARP SONRA GASP

Evine yaklaştığı sırada Hamit Aras'ın yanına gelen yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 genç kendisinden sigara istedi. Gençlere sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam eden Aras'ın arkasından gelen 4 kişi Hamit Aras'ı darp etti.

Kafasına aldığı darbe ile yere yığılan Aras kafasını kaldırıma vurdu. 4 genç ise yerde hareketsiz yatan Hamit Aras'ın çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Yolda hareketsiz yatan Hamit Aras'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç sağlıkçıyı üzerinde sigara yok diye öldürdüler! - 4

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu gördü. Olay yerinde meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Aras, önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam Hamit Aras, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde 3 gündür yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç sağlıkçıyı üzerinde sigara yok diye öldürdüler! - 5

YAKALANDILAR

Olaya karışan şüpheliler ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet Emir K. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden suçunu kabul ederek Hamit Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet Emir K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde Hamit Aras'ı darp ederek çantasını alarak olay yerinden uzaklaştıkları, değerli eşyaları aldıktan sonra birkaç sokak ileride çantayı yaktıklarını söylediği öğrenildi.

Genç sağlıkçıyı üzerinde sigara yok diye öldürdüler! - 6

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hamit Aras'ın ölüm haberi yakınları ve meslektaşlarını yasa boğarken Hamit Aras'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras için bugün T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde tören düzenlendi. Törende genç sağlıkçının mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Genç sağlıkçıyı üzerinde sigara yok diye öldürdüler! - 7

BABA ACISIYLA SARSILMIŞ

Hamit Aras'ın ailesinin tek çocuğu olduğu ve yaklaşık iki ay öncede Antalya Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasını kaybettiği öğrenildi.

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