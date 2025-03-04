Genç sağlıkçıyı üzerinde sigara yok diye öldürdüler!
Antalya'da kendisinden sigara isteyen 4 genç tarafından önce darp sonra gasp edilen genç sağlıkçı 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan 30 yaşındaki Paramedik Hamit Aras, bir arkadaşı ile birlikte sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı.