Genç Yeşim'in polis lojmanındaki ölümünde yeni iddialar: “Elindeki kanı kolonya ile sildi”
Manisa’da polis lojmanında ölü bulunan Yeşim Akbaş’ın ölümüne ilişkin ortaya atılan, taciz iddiası aile tarafından reddedildi. Soruşturmada yeni gelişmeler de yaşandı. Anne Aysun Akbaş, cinayetle suçlanan polis memuru Doğancan Yıldız’ın odayı toplamasına ve üzerini değiştirip, elindeki kanı kolonya ile silmesine yardımcı olduğu iddia edilen 3 polis hakkında şikayetçi oldu.
Manisa’da polis lojmanında ölü bulunan Yeşim Akbaş hakkındaki taciz iddiası, genç kadının ailesi tarafından reddedildi. Acılı aile ayrıca, cinayetle suçlanan polis memuru Doğancan Yıldız’a yardımcı olduğu öne sürülen 3 polis hakkında suç duyurusunda bulundu.