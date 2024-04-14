Genç Alican’ın sabaha karşı şüpheli ölümü: Terastan düştü, 6 kişinin ifadesi alındı

Samsun’da 20 metre yüksekten düşen genç adam yaşamını yitirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.45 sıralarında bir binanın önünde yerde yüz üstü hareketsiz yatan genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.