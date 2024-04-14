Genç Alican’ın sabaha karşı şüpheli ölümü: Terastan düştü, 6 kişinin ifadesi alındı

Samsun’da bir binanın terasından düştüğü belirtilen 23 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Polis ölen gencin arkadaşının kaldığı evde bulunan 6 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Genç Alican’ın sabaha karşı şüpheli ölümü: Terastan düştü, 6 kişinin ifadesi alındı - 1

Samsun’da 20 metre yüksekten düşen genç adam yaşamını yitirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.45 sıralarında bir binanın önünde yerde yüz üstü hareketsiz yatan genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç Alican’ın sabaha karşı şüpheli ölümü: Terastan düştü, 6 kişinin ifadesi alındı - 2

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Alican Umut Keçeci’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Genç Alican’ın sabaha karşı şüpheli ölümü: Terastan düştü, 6 kişinin ifadesi alındı - 3

Bir medikal firmasında çalıştığı öğrenilen Keçeci’nin arkadaşının oturduğu binanın yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bulunan dükkan üstündeki teras kısmından düştüğü tespit edildi.

Genç Alican’ın sabaha karşı şüpheli ölümü: Terastan düştü, 6 kişinin ifadesi alındı - 4

Alican Umut Keçeci’nin acı haberini alan yakınları olay yerinde koştu.

Genç Alican’ın sabaha karşı şüpheli ölümü: Terastan düştü, 6 kişinin ifadesi alındı - 5

Keçeci’nin cansız bedeni savcının ve polisin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Genç Alican’ın sabaha karşı şüpheli ölümü: Terastan düştü, 6 kişinin ifadesi alındı - 6

Polis ölen gencin arkadaşının kaldığı evde bulunan 3’ü kadın 3’ü erkek 6 kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Genç Alican’ın sabaha karşı şüpheli ölümü: Terastan düştü, 6 kişinin ifadesi alındı - 7

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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