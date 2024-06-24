Genç Kübra’dan geriye sosyal medyadaki paylaşımları kaldı: Bir hafta önce video paylaştığı gölde yaşamını yitirdi
Bursa’daki İznik Gölü’nde erkek arkadaşıyla birlikte jet ski yapan Kübra Özdemir isimli kadın, dengesini kaybederek suya düştü. Genç kadının suya düştüğünü fark eden erkek arkadaşı, geri dönüp baktığında Özdemir’i suyun üzerinde göremedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Özdemir’in cansız bedenini buldu. Kübra Özdemir’in yaşamını yitirdiği gölde, bir hafta önce video çekip sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.
Bursa’daki jet ski kazasında Kübra Özdemir isimli kadın yaşamını yitirdi.