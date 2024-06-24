Genç Kübra’dan geriye sosyal medyadaki paylaşımları kaldı: Bir hafta önce video paylaştığı gölde yaşamını yitirdi

Bursa’daki İznik Gölü’nde erkek arkadaşıyla birlikte jet ski yapan Kübra Özdemir isimli kadın, dengesini kaybederek suya düştü. Genç kadının suya düştüğünü fark eden erkek arkadaşı, geri dönüp baktığında Özdemir’i suyun üzerinde göremedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Özdemir’in cansız bedenini buldu. Kübra Özdemir’in yaşamını yitirdiği gölde, bir hafta önce video çekip sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Genç Kübra’dan geriye sosyal medyadaki paylaşımları kaldı: Bir hafta önce video paylaştığı gölde yaşamını yitirdi - 1

Bursa’daki jet ski kazasında Kübra Özdemir isimli kadın yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç Kübra’dan geriye sosyal medyadaki paylaşımları kaldı: Bir hafta önce video paylaştığı gölde yaşamını yitirdi - 2

İznik Gölü’nde serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye binmek istedi.

Bindikleri jet skiyle birlikte tur atmaya başlayan 25 yaşındaki genç, dengesini kaybederek suya düştü.

Ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi.

Genç Kübra’dan geriye sosyal medyadaki paylaşımları kaldı: Bir hafta önce video paylaştığı gölde yaşamını yitirdi - 3

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Özdemir’in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, Özdemir’i görünce hemen suya atladı.

Genç Kübra’dan geriye sosyal medyadaki paylaşımları kaldı: Bir hafta önce video paylaştığı gölde yaşamını yitirdi - 4

Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç Kübra’dan geriye sosyal medyadaki paylaşımları kaldı: Bir hafta önce video paylaştığı gölde yaşamını yitirdi - 5

1 HAFTA ÖNCE VİDEO PAYLAŞMIŞ

Kübra Özdemir’den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı.

Genç Kübra’dan geriye sosyal medyadaki paylaşımları kaldı: Bir hafta önce video paylaştığı gölde yaşamını yitirdi - 6

Bir hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Özdemir, paylaştığı şarkıyla da sevenlerini hüzünlendirdi.

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