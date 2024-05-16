Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, Gençlik Haftası hangi tarihleri kapsıyor? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri neler? İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik takvimini derledik.

Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi) - 1

Türk gençliğinin önemini vurgulamak, milli bilinçlerini artırmak ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amaçlı her yıl belirli tarihler Gençlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Gençlik Haftası her yıl 15-21 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi) - 2

2024 GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Etkinlikler kapsamında, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan birer erkek ve kadın temsilci, Ankara'da buluşacak. Toplam 166 temsilci genç, Ankara, Samsun, Amasya ve Sivas'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek programlara katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs'ta 81 il kent meydanlarında "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde "Türkiye'nin Gücü Gençliği" mottosuyla çeşitli iletişim kampanyaları düzenlenecek. 360 derece iletişim stratejisine uygun olarak, reklam filmi, sosyal medya içerik çalışmaları gibi, farkındalığı arttırmaya yönelik kampanyalar yürütülecek.

İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ

tarihleri arasında “Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali” adı altında bir dizi etkinlik ve konser düzenleyecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da Samsun’a hareket etmeden önce İstanbul’da sırasıyla ikamet ettiği; Milli Mücadele fikrinin doğuşuna, fikri temellerine ve ilk adımına ev sahipliği yapan Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir arada kutlayacak.

Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi) - 3

19 MAYIS COŞKUSU GENÇLİK FESTİVALİYLE YAŞANACAK

Gençlik Festivali kapsamında üç ilçenin park ve meydanlarında 19 Mayıs coşkusu yaşanacak. Ünlü isimlerin sahne alacağı konserlerin yanı sıra; programda spordan sanata farklı alanlarda birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş’taki etkinlikler şu şekilde:

Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi) - 4

ŞİŞLİ’DE 19 MAYIS GENÇLİK FESTİVALİ

Şişli Belediyesi tarafından ilçede düzenlenecek etkinlikler kapsamında 16 Mayıs’ta Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde Mercan Selçuk Dans Topluluğu’nun modern bale gösterisi olacak. 17 Mayıs’ta Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Fatma Girik Parkı’nda düzenlenecek spor organizasyonlarının yanı sıra Karavan Tiyatrosu’nun “Anılarla Atatürk Tiyatrosu” adlı oyunu sahnelenecek. Ayrıca sanatçı Özgür Gönek ile müzik dinletisi gerçekleşecek.

18-19 Mayıs tarihlerinde Maçka Demokrasi Parkı ve Habitat Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle sporseverleri ve eğlence tutkunlarını bir araya getiriyor. Gün boyu gerçekleşecek etkinliklerde, canlı langırttan dart alanına, rodeo alanından gladyatör arenaya kadar birçok eğlenceli aktivite yer alacak. Ayrıca VR Station (Vincent Van Gogh Müzesi) ve PlayStation futbol turnuvası gibi etkinlikler de katılımcıları bekliyor. Etkinliklerde voleyboldan, ayak tenisine, halat çekme ve ip atlama yarışmaları da yer alacak.

MAÇKA DEMOKRASİ PARKI’NDA DUMAN KONSERİ

18 Mayıs Cumartesi Şişli Habitat Parkı’ndaki programda 19.30’da Kalt Talk Şov ve DJ Anıl Can Özer’in sergileyeceği performanslar eşliğinde program devam edecek. 19 Mayıs Pazar günü ise Duman grubu Maçka Demokrasi Parkı’ndaki festival alanında sahne alacak. Duman, alanı dolduracak binlerce hayranıyla birlikte şarkılarını seslendirecek. Konser 21.00’da başlayacak.

Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi) - 5

BEYOĞLU’NUN GENÇLİK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ

Beyoğlu Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerde ise 17- 18- 19 Mayıs tarihlerinde gezici Karavan Tiyatrosu, “Anılarla Atatürk Tiyatrosu” adlı oyunu; Kasımpaşa Kızılay Meydanı, Şişli Beyoğlu sınırında yer alan Fatma Girik Parkı, Kaptanpaşa, Çıksalın, Hacıahmet Cinderesi Parkı, Örnektepe Pir Sultan Abdal Kültür Derneği önü gibi Beyoğlu’nun farklı noktalarında sahneleyecek. Ayrıca tiyatro gösterimi öncesinde ritm grubu da performans sergileyecek.

BEYOĞLU SPOR ETKİNLİKLERİNİN MERKEZİ OLACAK

18 Mayıs tarihinde kürek, yelken ve teknelerin yer alacağı ‘Haliç Deniz Korteji', İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nden Haliç Tersanesi’ne kadar uzanacak. Festival kapsamında karada da spor etkinlikleri düzenlenecek. 18 Mayıs’ta Çıksalın Parkı Basketbol sahasında sokak basketbolu turnuvası düzenlenirken, 19 Mayıs etkinliklerin en yoğun olduğu gün olacak. Taksim Atatürk Anıtı'nda başlayacak resmi program, Beyoğlu Fitaş Pasajı'nda düzenlenecek Bowling Turnuvası; Grand Pera’da düzenlenecek Hado Turnuvası; Hasköy Spor Tesislerinde düzenlenecek Paintball, Sokak Voleybolu ve Balon Futbolu Turnuvaları ile renklenecek.

CANDAN ERÇETİN BEYOĞLU’NDA SAHNEYE ÇIKACAK

Beyoğlu’nda konser verecek isim ünlü sanatçı Candan Erçetin olacak. 19 Mayıs’ta Sütlüce’de bulunan İBB Miniatürk otoparkında düzenlenecek konser programı ilk olarak saat 20:00’de DJ performansı ile başlayacak; 21:00’de Candan Erçetin’in sahneye çıkmasıyla heyecan doruk noktasına ulaşacak.

Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi) - 6

BEŞİKTAŞ’TA GENÇLİK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ 

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerin adresi ise Barbaros Meydanı ve Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı olacak.

Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikler kapsamında 15 Mayıs’ta saat 22.00’de Seda Erciyes, 16 Mayıs’ta saat 22.00’de Sena Şener, 17 Mayıs saat 20.00’de Goss ve saat 22.00’de Paptircem konserleri gerçekleşecek.

BARBAROS MEYDANI’NDA ATHENA KONSERİ

Ayrıca, 19 Mayıs Gençlik Festivali’nde 18 Mayıs’ta yenilenen Barbaros Meydanı’nda dev isimler sahne alacak. Dj ve aranjör Ozan Doğulu saat 20.00’de melodileriyle dinleyicilerini coşturacak. Saatler 21.30’u gösterdiğinde ise sahnede Türk rock müziğinin önemli gruplarından biri olan Athena grubu izleyenlerle buluşacak.

RENGARENK BEŞİKTAŞ KOŞUSU

19 Mayıs günü de saat 18.00’de başlayacak ve Ortaköy’le Barbaros Meydanı arasında gerçekleşecek olan Rengarenk Beşiktaş Koşusu’nda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gençlerle birlikte koşacak.

19 MAYIS HADİSE VE MURDA KONSERİ

Koşunun ardından Barbaros Meydanı’nda saatler 20.00’de rap müziğin son dönem temsilcilerinden Murda; ardından da 21.30’da ünlü sanatçı Hadise konser verecek.

Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi) - 7

İZMİR 19 MAYIS ETKİNLİK TAKVİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı renkli etkinliklerle kutlayacak. İzmir Gençlik Festivali’nin yanı sıra 19 Mayıs Yol Koşusu düzenlenecek. 19 Mayıs akşamı ise Gündoğdu Meydanı’nda Sıla rüzgârı esecek.

TURNUVADA TER DÖKECEKLER

Kutlamalar 17 Mayıs Cuma günü Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nda “Kadınlar 17 Yaş Altı Futbol Turnuvası” ile başlayacak. 18-19 Mayıs tarihlerinde ise Özdere Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde “Erkekler 16 Yaş Altı Futbol Turnuvası” var.

SENFONİ KONSERİ
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konseri'ni 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00`de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi`nde yapacak. Genç solistlerin katılacağı konseri Kutay Maktay yönetecek.

Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi) - 8

ATÖLYELERDEN KONSERLERE 

“İzmir Gençlik Festivali”, 18-19-20 Mayıs tarihlerinde Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde 750 gencin katılımı ile yapılacak. Kamp etkinliği kapsamında gençlik STK’ları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından farkındalık atölyeleri, söyleşiler, oyunlar, bilgi yarışmaları, spor aktiviteleri, konserler ve deniz etkinlikleri düzenlenecek. Festivale İzmir’de üniversite öğrenimi gören 18-30 yaş arasında gençler katılabilecek. Ayrıntılı programa www.gencizmir.com adresinden ulaşılabilir.

10 KİLOMETRELİK KOŞU

Bu yıl 11’inci kez düzenlenecek 19 Mayıs Yol Koşusu ise 18 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00’de başlayacak. “Yolumuz Cumhuriyetse Yorulmak Bilmeyiz” sloganıyla yapılacak koşunun başlangıç ve bitiş noktası Cumhuriyet Meydanı olarak belirlendi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde 5 kilometre koşulduktan sonra Sadıkbey Tramvay durağından geri dönülecek. Toplam 10 kilometre koşulacak.

Gençleri spora teşvik etmek için yapılan 19 Mayıs Yol Koşusu, Türkiye’de 16-34 yaş kategorisinde para ödülü verilen tek yol yarışı olma unvanına sahip. Etkinlik kapsamında resmi yarışın ardından 35 yaş üzerindeki vatandaşlar için 19 Mayıs Halk Koşusu da yapılacak.

Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi) - 9

“BENİM NAÇİZ VÜCUDUM" OYUNU SAHNEDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Benim Naçiz Vücudum” adlı oyun ise 17-18-21-22 tarihlerinde İzmirliler ile buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'in yazıp yönettiği, Cem İdiz'in bestelediği “Benim Naçiz Vücudum”, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de yapılması planlanan suikast sürecini ayrıntılarıyla sunuyor. Kültürpark İsmet İnönü Sahnesi’ndeki oyuna bilet almak isteyen yurttaşlar kultursanat.izmir.bel.tr adresini ziyaret edebilir.

SAHNE GENÇLERİN

19 Mayıs’ta saat 19.00’da ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) “Gençler Sahne Sizin” etkinliği düzenlenecek. AASSM sahnesinde akustik konser vermek isteyen 14-20 yaş arası gençler arasından seçilen 19 müzisyen Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sahnede olacak.

Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi) - 10

19 MAYIS BAŞKENTTE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANACAK

Başkent 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri 19 Mayıs’ta sevdiği sanatçılarla buluşturacak.

17 Mayıs Cuma Gülşen’in konseri ile başlayacak olan kutlamalar; 18 Mayıs Cumartesi Murat Boz ve 19 Mayıs Pazar Mor ve Ötesi konserleriyle devam edecek. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenecek olan konserler için saat 16.00’dan itibaren Sıhhiye Zafer Çarşısı önünden ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

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