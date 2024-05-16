Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, Gençlik Haftası hangi tarihleri kapsıyor? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri neler? İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik takvimini derledik.
Türk gençliğinin önemini vurgulamak, milli bilinçlerini artırmak ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amaçlı her yıl belirli tarihler Gençlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Gençlik Haftası her yıl 15-21 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor.