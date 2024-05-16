Gençlik Haftası ne zaman? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri (İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik ve konser takvimi)

ŞİŞLİ’DE 19 MAYIS GENÇLİK FESTİVALİ

Şişli Belediyesi tarafından ilçede düzenlenecek etkinlikler kapsamında 16 Mayıs’ta Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde Mercan Selçuk Dans Topluluğu’nun modern bale gösterisi olacak. 17 Mayıs’ta Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Fatma Girik Parkı’nda düzenlenecek spor organizasyonlarının yanı sıra Karavan Tiyatrosu’nun “Anılarla Atatürk Tiyatrosu” adlı oyunu sahnelenecek. Ayrıca sanatçı Özgür Gönek ile müzik dinletisi gerçekleşecek.



18-19 Mayıs tarihlerinde Maçka Demokrasi Parkı ve Habitat Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle sporseverleri ve eğlence tutkunlarını bir araya getiriyor. Gün boyu gerçekleşecek etkinliklerde, canlı langırttan dart alanına, rodeo alanından gladyatör arenaya kadar birçok eğlenceli aktivite yer alacak. Ayrıca VR Station (Vincent Van Gogh Müzesi) ve PlayStation futbol turnuvası gibi etkinlikler de katılımcıları bekliyor. Etkinliklerde voleyboldan, ayak tenisine, halat çekme ve ip atlama yarışmaları da yer alacak.

MAÇKA DEMOKRASİ PARKI’NDA DUMAN KONSERİ

18 Mayıs Cumartesi Şişli Habitat Parkı’ndaki programda 19.30’da Kalt Talk Şov ve DJ Anıl Can Özer’in sergileyeceği performanslar eşliğinde program devam edecek. 19 Mayıs Pazar günü ise Duman grubu Maçka Demokrasi Parkı’ndaki festival alanında sahne alacak. Duman, alanı dolduracak binlerce hayranıyla birlikte şarkılarını seslendirecek. Konser 21.00’da başlayacak.