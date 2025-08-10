Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4400 personel alımı başvuruları 2025: GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları

GSB 4400 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet – Gençlik ve Spor Bakanlığı / Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru tarihleri pozisyona göre farklılık gösteriyor:



2.750 Destek Personeli (Temizlik) için başvurular, 09 Ağustos 2025 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 2024 KPSS B grubu P94 puanı esas alınarak yapılacak.



150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı KPSS P3, 1.000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı KPSS P93, 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alımı ise KPSS P94 puanı ile gerçekleştirilecek. Bu kadrolar için başvuru süreci 09 Ağustos 2025 – 18 Ağustos 2025 tarihleri arasında olacak.