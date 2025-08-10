Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4400 personel alımı başvuruları 2025: GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatı birimlerinde görev almak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, 2750 destek personeli (temizlik), 1150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 destek personeli (bakım-onarım) kadrolarında gerçekleştirilecek. Yapılacak bu alımlar kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. GSB’nin yapacağı 4400 kişilik alım sürecinin, özellikle genç iş arayanlar için önemli bir istihdam imkânı yaratması bekleniyor. Peki, 2025 GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4400 personel alımı başvuruları 2025: GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - 1

2025 yılında 4400 personel alımı yapacağını duyuran Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurular başladı. KPSS puanlarına göre alımı yapılacak olan 4400 personel alımına ilişkin kılavuz yayımlanırken, alımı yapılacak olan kadrolara ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, 2025 GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4400 personel alımı başvuruları 2025: GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - 2

GSB 4400 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet – Gençlik ve Spor Bakanlığı / Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru tarihleri pozisyona göre farklılık gösteriyor:

2.750 Destek Personeli (Temizlik) için başvurular, 09 Ağustos 2025 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 2024 KPSS B grubu P94 puanı esas alınarak yapılacak.

150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı KPSS P3, 1.000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı KPSS P93, 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alımı ise KPSS P94 puanı ile gerçekleştirilecek. Bu kadrolar için başvuru süreci 09 Ağustos 2025 – 18 Ağustos 2025 tarihleri arasında olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4400 personel alımı başvuruları 2025: GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - 3

GSB HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

Destek Personeli (Temizlik): 2.750 kişi – KPSS P94

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 150 kişi – KPSS P3, 1.000 kişi – KPSS P93

Destek Personeli (Bakım-Onarım): 500 kişi – KPSS P94

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4400 personel alımı başvuruları 2025: GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - 4

GSB 4400 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların genel başvuru şartlarının yanı sıra, başvurdukları pozisyona göre özel nitelikleri karşılaması gerekiyor. Bu şartlar arasında; ilgili KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmak, görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, temizlik, bakım-onarım veya güvenlik alanında çalışabilecek yeterlilikte olmak yer alıyor. Güvenlik görevlisi adaylarının ayrıca silahlı/ silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekiyor.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU KILAVUZU

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4400 personel alımı başvuruları 2025: GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - 5

4400 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden “Kariyer Kapısı” üzerinden yapılacak. Elden, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

