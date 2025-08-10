Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4400 personel alımı başvuruları 2025: GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatı birimlerinde görev almak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, 2750 destek personeli (temizlik), 1150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 destek personeli (bakım-onarım) kadrolarında gerçekleştirilecek. Yapılacak bu alımlar kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. GSB’nin yapacağı 4400 kişilik alım sürecinin, özellikle genç iş arayanlar için önemli bir istihdam imkânı yaratması bekleniyor. Peki, 2025 GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
2025 yılında 4400 personel alımı yapacağını duyuran Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurular başladı. KPSS puanlarına göre alımı yapılacak olan 4400 personel alımına ilişkin kılavuz yayımlanırken, alımı yapılacak olan kadrolara ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, 2025 GSB 4400 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?