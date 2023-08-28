Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı 2023: GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? 11 bin 455 personel alınacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirmişti. GSB Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru sonrasında başvurular bugün itibarıyla alınmaya başladı. 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı başvurusu için başvuruda bulunacak olan adaylar ise başvuruların nasıl yapılacağını ve şartları merak ediyor. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuruları başladı. Personel alımı ile ilgili ayrıntılara yer veren Bakan Bak, 3 bin 295 büro personeli, 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 400 psikolog olmak üzere 11 bin 455 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler?