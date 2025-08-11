Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru süreci: Başvuru için son gün ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı koruma, güvenlik görevlisi ve destek personel alımı süreci devam ediyor. 9 Ağustos tarihinde başlayan başvuruları kaçırmak istemeyen adaylar, son günü merak ediyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edeceği personeller için ilan paylaşmıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 destek personeli (temizlik) 1150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 2 bin 750 destek personeli (temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.