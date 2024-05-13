Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi

Polisin olayla ilgili araştırmaları sürerken, kayıp kızından haber almayı bekleyen Vedat Babayiğit, “Dini nikahlı eşi şu an cezaevinde. Biz onun yaptığına inanıyoruz. Yüzde 100 o yaptı. Kızım için polis kadavra köpekleriyle millet bahçesinde arama yaptı. Bize telefonla bir mesaj geldi. Oranın konumunu attılar. Orası detaylı şekilde arandı ama bir şey çıkmadı.” dedi.