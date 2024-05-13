Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi
Antalya’da 7 aydır kayıp olarak aranan işitme engelli Nihal Babayiğit’in kanlar içinde hareketsiz yattığı bir görüntü ortaya çıktı. Aynı görüntüde, genç kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Basık da yer alıyordu. Genç kadının ailesi, polise başvurdu. Gözaltına alınan Basık, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Babayiğit ailesi kızlarına ulaşmak istiyor.
Antalya’da aylardır kayıp olan Nihal Babayiğit’in kanlar içinde hareketsiz şekilde yerde yattığı bir görüntüsü ortaya çıktı, dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Basık tutuklandı.