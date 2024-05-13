Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi

Antalya’da 7 aydır kayıp olarak aranan işitme engelli Nihal Babayiğit’in kanlar içinde hareketsiz yattığı bir görüntü ortaya çıktı. Aynı görüntüde, genç kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Basık da yer alıyordu. Genç kadının ailesi, polise başvurdu. Gözaltına alınan Basık, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Babayiğit ailesi kızlarına ulaşmak istiyor.

Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi - 1

Antalya’da aylardır kayıp olan Nihal Babayiğit’in kanlar içinde hareketsiz şekilde yerde yattığı bir görüntüsü ortaya çıktı, dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Basık tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi - 2

Serik’te yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022’de sosyal medyadan Batman’da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile tanıştı ve bir süre sonra kayboldu.

O dönem Nihal Babayiğit’i arayan babası Vedat Babayiğit ile eşi Derya Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman’da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi.
Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi - 3

2023’te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman’da bırakıp, Serik’teki ailesinin yanına döndü.

Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi - 4

BASIK’LA GÖRÜŞTÜ, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Geçen yıl 9 Ekim’de ise Mehmet Basık, Serik’e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu.

Bu tarihten sonra Nihal Babayiğit’ten bir daha haber alınamadı.

Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi - 5

FOTOĞRAF VE VİDEOLAR ORTAYA ÇIKTI

Ailesi Nihal Babayiğit’i ararken, bu yıl 1 Mayıs’ta dayı Ali Yılmaz’a ulaşan ve Mehmet Basık’ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi.

Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi - 6

Basık’ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit’in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar vaziyetteki fotoğrafını paylaştığı belirlendi.

Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi - 7

Aynı videoda Mehmet Basık’ın kadının kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı.

Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit’in hayatından endişe ettikleri gerekçesiyle polise başvurdu.

Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi - 8

Soruşturma kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğü’nün asayiş ekipleri, 2 Mayıs’ta Mehmet Basık’ı Batman’da gözaltına aldı.

Basık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Aileye gönderilen ve konum içeren bir mesaj üzerine polis ekipleri, Serik Millet Bahçesi’nde kadavra köpekleriyle geniş kapsamlı arama yaptı ancak Nihal Babayiğit’in izine ulaşamadı.

Genç Nihal’e ne oldu? Kanlar içinde fotoğrafı ailesine gönderildi - 9

Polisin olayla ilgili araştırmaları sürerken, kayıp kızından haber almayı bekleyen Vedat Babayiğit, “Dini nikahlı eşi şu an cezaevinde. Biz onun yaptığına inanıyoruz. Yüzde 100 o yaptı. Kızım için polis kadavra köpekleriyle millet bahçesinde arama yaptı. Bize telefonla bir mesaj geldi. Oranın konumunu attılar. Orası detaylı şekilde arandı ama bir şey çıkmadı.” dedi.

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